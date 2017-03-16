14 عاما على وفاة الناشطة راشيل كوري

قناة الأقصى - غزة

مر أربعة عشر عاما على مقتل المناضلة الحقوقية الأميركية الشابة ريشيل كوري، التي لقيت حتفها تحت جرافة عسكرية صهيونية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وعرفت كوري التي ولدت عام 1979 في أولمبيا بواشنطن في الولايات المتحدة، بحبها الشديد للشعب الفلسطيني ودفاعها المستميت عن حقوقه، وبثها للعديد من الرسائل المصورة التي تتحدث خلالها عن الانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.

رفضت راشيل كوري قتل الأطفال الفلسطينيين على يد القوات الصهيونية، وقالت في رسالتها الأخيرة لأهلها قبل مقتلها "أعتقد أن أي عمل أكاديمي أو أي قراءة أو أي مشاركة في مؤتمرات أو مشاهدة أفلام وثائقية أو سماع قصص وروايات لم تكن لتسمح لي بإدراك الواقع هنا، ولا يمكن تخيل ذلك إذا لم تشاهده بنفسك، وحتى بعد ذلك تفكر طوال الوقت بما إذا كانت تجربتك تعبر عن واقع حقيقي".

وكتبت أيضا في إحدى الرسائل قائلة "أحيانا كنت أجلس لتناول وجبة العشاء مع الناس وأنا أدرك تماما أن الآلة العسكرية الإسرائيلية الضخمة تحاصرنا وتحاول قتل هؤلاء الفلسطينيين الذين أجلس معهم".

وضمن وفد من حركة التضامن العالمية ذهبت راشيل كوري إلى قطاع غزة عام 2003 إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حيث عملت مع متضامنين أجانب في قطاع غزة من أجل منع هدم منازل الفلسطينيين.

في 16 مارس 2003، وقفت راشيل كوري أمام جرافة صهيونية، وفي يدها مكبرا للصوت وتدعو الجنود الصهاينة للتوقف عن عملية الهدم وتجريف الأراضي، وظنت أن ملامحها الأجنبية ستمنع الجرافات الصهيونية من التعرض لها.

غير أن سائق الجرافة لم يكترث لنداء الشابة الأميركية وقام بدهسها في عملية متعمدة.

وخلد اسم راشيل كوري في العالم أيضا، حيث أطلق على سفينة مساعدات إيرلندية إلى قطاع غزة، كما قامت المخرجة الفرنسية سيمون بيتون بإنتاج فيلم "راشيل" الذي يصور معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال سرد موثق لقصة حياة وموت الناشطة الأميركية.

بينما قامت المحكمة الصهيونية عام 2013 بتبرئة قاتل المتضامنة راشيل، ورفضت المحكمة دعوى مدنية رفعتها عائلتها ضد الكيان، وقالت إنها "وصلت إلى استنتاج يشير إلى عدم وجود إهمال من قبل سائق الجرافة، وإنه لم يرها قبيل دهسها".