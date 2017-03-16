  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

مستوطنون يهاجمون مدرسة فلسطينية بنابلس

الخميس 16 مارس 2017 02:44 م بتوقيت القدس المحتلة

مستوطنون يهاجمون مدرسة فلسطينية بنابلس

قناة الأقصى - نابلس

هاجم مستوطنون متطرفون، ظهر اليوم الخميس، مدرسة وطلاب قرية "بورين" الثانوية جنوبي مدينة نابلس شمال القدس الضفة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من مستوطنين، هاجموا مدرسة قرية "بورين" الثانوية، وقاموا بأعمال استفزازية بحق الطلبة، فيما تصدى الطلبة للمستوطنين، دون وقوع إصابات.

كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال المنطقة، وحاولت اعتقال عدد من الطلبة بادعاء مهاجمة المستوطنين، ورشق المركبات الصهيونية المارة على الشارع الالتفافي المحاذي لقرية "بورين" بالحجارة.

يذكر أن قرية بورين تتعرض لاعتداءات المستوطنين المُقيمين بمستوطنة "يتسهار"، والذين يعتبروا من غلاة المستوطنين، حيث نفذوا مجموعة من الاعتداءات هاجموا خلالها ممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
عملية دهس 00

إصابة فتاة فلسطينية بزعم محاولة دهس جنوبي بيت لحم

الاحتلال يصادر ويهدم منشآت فلسطينية بنابلس

استشهاد لاجئة فلسطينية بقصف جوي في درعا
17190826_1819191588123253_5371416009001481613_n

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية مشددة
الأسيرات في سجون الاحتلال

56 أسيرة فلسطينية بسجون الاحتلال بينهن 16 قاصراً

الأخبار الرئيسية

منذ 3 ساعات

تقرير أممي: الكيان أسس نظام أبارتهايد ضد الفلسطينيين
منذ 6 ساعات

اعتقال 10 مواطنين بالضفة بينهم أسرى مُحررين
منذ 3 ساعات

أمن الضفة يعتقل محرراً ويستدعي 4 آخرين
منذ 14 ساعة

طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على القطاع
منذ 3 ساعات

هدم منزل بقرية أم بطنين بالنقب
منذ 23 ساعة

إصابة فتاة فلسطينية بزعم محاولة دهس جنوبي بيت لحم

مقالات

الأونروا تحول فلسطين إلى يقطين

الأونروا تحول فلسطين إلى يقطين

وسام عفيفة
أين العرب من إسرائيل اليهودية الديمقراطية؟

أين العرب من إسرائيل اليهودية الديمقراطية؟

د. فايز ابو شمالة
تجارة المخدرات في الضفة جريمة منظمة

تجارة المخدرات في الضفة جريمة منظمة

د. عصام شاور
أن تعيش المقاومة فكرًا وثقافةً

أن تعيش المقاومة فكرًا وثقافةً

غسان مصطفى الشامي