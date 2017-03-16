مستوطنون يهاجمون مدرسة فلسطينية بنابلس

قناة الأقصى - نابلس

هاجم مستوطنون متطرفون، ظهر اليوم الخميس، مدرسة وطلاب قرية "بورين" الثانوية جنوبي مدينة نابلس شمال القدس الضفة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من مستوطنين، هاجموا مدرسة قرية "بورين" الثانوية، وقاموا بأعمال استفزازية بحق الطلبة، فيما تصدى الطلبة للمستوطنين، دون وقوع إصابات.

كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال المنطقة، وحاولت اعتقال عدد من الطلبة بادعاء مهاجمة المستوطنين، ورشق المركبات الصهيونية المارة على الشارع الالتفافي المحاذي لقرية "بورين" بالحجارة.

يذكر أن قرية بورين تتعرض لاعتداءات المستوطنين المُقيمين بمستوطنة "يتسهار"، والذين يعتبروا من غلاة المستوطنين، حيث نفذوا مجموعة من الاعتداءات هاجموا خلالها ممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية.