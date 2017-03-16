حبة عنب قد تهدد حياة طفلك

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال ‫والمراهقين من إعطاء حبّات العنب الكاملة للأطفال الصغار، نظرا لأنها قد‫ تُعرضهم لـ خطر الاختناق الذي يهدد حياتهم.

‫وأوضحت الرابطة أن الأطعمة هي المسؤولة عن نحو نصف حالات الاختناق التي ‫تصيب الأطفال تحت سن الخامسة، مشيرة إلى أن العنب يحتل المرتبة الثالثة ‫بين هذه المواد، وذلك استنادا إلى دراسة إسكتلندية نُشرت في دورية ‫"Archives of Diseases in Childhood".

‫وأوضح الباحثون الإسكتلنديون أن الشعب الهوائية للأطفال الصغار تكون ‫صغيرة وضيقة، فضلا عن عدم اكتمال الأسنان لديهم لإتمام عملية المضغ ‫بشكل صحيح.

‫ويُضاف إلى هذه الأسباب أن منعكس البلع لدى الأطفال الصغار لم يكتمل ‫يعد، مما يزيد من خطر الإصابة بالاختناق. ويتمثل الخطر في أن حبّات العنب قد تكون أكبر من مجرى الهواء للطفل.

‫ويتطابق السطح ‫الخارجي الناعم والرخو لحبّة العنب مع الأنسجة مكونا سدادة للهواء، بحيث ‫يتم إغلاق مجرى الهواء بشكل تام.

‫ويتسبب السطح الخارجي وطبيعة حبّات العنب في صعوبة إزالة الثمرة من ‫المريء أو القصبة الهوائية للطفل.

‫ولتجنب هذا الخطر، أوصت الرابطة الألمانية الوالدين بتقطيع حبّات العنب ‫إلى أرباع قبل تقديمها للأطفال الصغار (خمس سنوات أو أقل) فضلا عن أهمية ‫مراقبة الطفل أثناء تناول الطعام.