حبة عنب قد تهدد حياة طفلك

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من إعطاء حبّات العنب الكاملة للأطفال الصغار، نظرا لأنها قد تُعرضهم لـ خطر الاختناق الذي يهدد حياتهم.
وأوضحت الرابطة أن الأطعمة هي المسؤولة عن نحو نصف حالات الاختناق التي تصيب الأطفال تحت سن الخامسة، مشيرة إلى أن العنب يحتل المرتبة الثالثة بين هذه المواد، وذلك استنادا إلى دراسة إسكتلندية نُشرت في دورية "Archives of Diseases in Childhood".
وأوضح الباحثون الإسكتلنديون أن الشعب الهوائية للأطفال الصغار تكون صغيرة وضيقة، فضلا عن عدم اكتمال الأسنان لديهم لإتمام عملية المضغ بشكل صحيح.
ويُضاف إلى هذه الأسباب أن منعكس البلع لدى الأطفال الصغار لم يكتمل يعد، مما يزيد من خطر الإصابة بالاختناق. ويتمثل الخطر في أن حبّات العنب قد تكون أكبر من مجرى الهواء للطفل.
ويتطابق السطح الخارجي الناعم والرخو لحبّة العنب مع الأنسجة مكونا سدادة للهواء، بحيث يتم إغلاق مجرى الهواء بشكل تام.
ويتسبب السطح الخارجي وطبيعة حبّات العنب في صعوبة إزالة الثمرة من المريء أو القصبة الهوائية للطفل.
ولتجنب هذا الخطر، أوصت الرابطة الألمانية الوالدين بتقطيع حبّات العنب إلى أرباع قبل تقديمها للأطفال الصغار (خمس سنوات أو أقل) فضلا عن أهمية مراقبة الطفل أثناء تناول الطعام.