أمن الضفة يعتقل محرراً ويستدعي 4 آخرين

قناة الأقصى – رام الله

عتقلت أجهزة السلطة في الضفة الغربية أسيراً محرراً واستدعت 4 محررين آخرين للمقابلة في مقراتها، في حين تواصل اعتقال العشرات دون أي سند قانوني، فيما يواصل معتقل إضرابه في زنازينها منذ 3 أسابيع.

ففي نابلس اعتقل جهاز الوقائي الأسير المحرر نضال خلف الحج محمد من بلدة بيت دجن بعد اقتحام مكان عمله في مدينة نابلس مساء أمس وحولته إلى التحقيق في سجن الجنيد، وهو أحد كوادر الجبهة الشعبية، وشقيق الأسير في سجون الاحتلال منذر خلف المحكوم بالسجن 30 عاماً.

كما استدعت مخابرات نابلس الأسيرين المحررين محمد لبيب دوابشة وبشير هشام دوابشة للمقابلة في مقراتها، في وقت تواصل فيه أجهزة السلطة في نابلس اعتقال الطالب في جامعة النجاح محمد عصيدة لليوم الـ10 على التوالي.

في السياق ذاته يواصل المعتقل السياسي مالك جعاري إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثاني والعشرين على التوالي احتجاجًا على اعتقاله لدى أجهزة السلطة في طولكرم، كما تواصل ذات الأجهزة اعتقال الطالب في جامعة خضوري أربكان طبيسة لليوم الـ78 على التوالي، والطالب في جامعة خضوري يحيى جمال صوي لليوم الـ25 توالياً.

إلى ذلك استدعت المخابرات العامة في طوباس الشيخ إبراهيم عبد الرازق للمقابلة في مقراتها صباح اليوم.

وفي رام الله مددت أجهزة السلطة اعتقال الأسير المحرر أحمد كايد من بيتين 15 يوماً، المعتقل منذ أسبوعين، كما مددت مخابرات أريحا اعتقال الطالب في جامعة الخليل صهيب أبو جارور 45 يوماً، علماً أنه معتقل منذ أكثر من 80 يوماً.

في حين استدعى جهاز الأمن الوقائي في الخليل مؤذن مسجد يطا الكبير سمير بحيص 43)عاماً) للمقابلة يوم السبت المقبل، علماً بأنه أسير محرر ومعتقل سياسي سابق لدى أجهزة السلطة.