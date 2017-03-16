تقرير أممي: الكيان أسس نظام أبارتهايد ضد الفلسطينيين

قناة الأقصى -جنيف

رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بتقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" والذي بينت فيه أن الكيان الصهيوني تفرض نظام "أبارتايد" على الفلسطينيين، وذلك عبر استخدامها لسياسة الفصل والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين، معتبرًا التقرير وثيقة مهمة لمساءلة الكيان دوليًا.

وشددّ الأورومتوسطي في بيان صحفي، "على ضرورة عدم التساوق مع الوقائع التي تحاول إسرائيل فرضها على أرض الواقع، داعيًا "المجتمع الدولي للعمل الجاد لوقف الحالة التي يتصرف فيها الكيان كدولة فوق القانون، من خلال استخدامها التمييز ضد الفلسطينيين".

التقرير والذي أصدرته "إسكوا" أمس الأربعاء ، وكتبه رئيس مجلس أمناء الأورومتوسطي "ريتشارد فولك" و برفسور العلوم السياسية "فيرجينيا تيلي"، حث على اتخاذ إجراءات سريعة لمعارضة هذه السياسات وإنهائها.

ووصف المرصد التقرير الأممي بأنه إنجاز لصالح حقوق الفلسطينيين المشروعة التي صادره الكيان على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن ممارسات الاحتلال والمتعلقة في جانب "الأبارتايد" جاءت مخالفة لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، وميثاق الأمم المتحدة عام 1945 والاتفاقية الدولية للقضاء على التميز العنصري بكافة أشكاله 1965.

وخلص تقرير "إسكوا" إلى أن الكيان أسس لنظام قائم على الفصل العنصري والذي يهيمن على الفلسطينيين بأكملهم، حيث ذهب معدو هذا التقرير من خلال الوقائع والأدلة التي قاموا بالبحث فيها، أن السلطات الصهيونية مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري.

وطالبت "إسكوا" في تقريرها، الدول والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم مبادرات مقاطعة الكيان وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه بهدف إسقاط نظام الـ"أبارتايد".