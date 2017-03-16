هدم منزل بقرية أم بطنين بالنقب

قناة الأقصى – النقب المحتل

اقتحمت آليات وجرافات الهدم والدمار بحماية قوات معززة من الشرطة الصهيونية، صباح اليوم الخميس، عدة بلدات عربية بالنقب.

وأقدمت الجرافات على تجريف سدة في قرية أم بطين- أبو كف، وهدمت جدارا في قرية سعوة شرقي حورة، وجدارا في قرية الأطرش بذريعة البناء دون ترخيص، كما اقتحمت قريتي كسيفة وأبو قرينات.

ووثّق شهود عيان، فإن عناصر الشرطة والوحدات الخاصة انتشروا بمحيط بعض الأحياء السكنية وحاصروها ومنعوا السكان من الاقتراب أو الدخول ومهدوا الطريق لجرافات الهدم والخراب.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد البلدات العربية أزمة سكنية خانقة ونقص حاد بالأراضي وقسائم البناء للأزواج الشابة.

وواصلت السلطات الصهيونية في الأيام الأخيرة ممارساتها واعتداءاتها ضد المواطنين العرب في النقب، حيث قامت بحرث آلاف الدونمات وإبادة المحاصيل الزراعية التي تعود للمواطنين.