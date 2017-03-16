أشرقْ صحيا ونفسيا بـ 8 نصائح

يبحث الأشخاص في العادة عن العلاج بعدما يصابون بالأمراض، لكن نادرا ما يأخذون خطوات وقائية استباقية توفر عليهم الوقت والجهد والمال، وتحافظ على صحتهم.

وفي هذا الإطار أصدر "معهد علم نفس الطعام" مؤخرا -وفقا لوكالة الأناضول التركية- نصائح وقائية صحية، تعرف على أبرزها هنا:

أكثرْ من شرب الماء: إذ يوصى بشرب من 2 إلى ثلاثة لترات من الماء يوميا بشكل منتظم.

اخرجْ إلى الطبيعة: الكثير منا يعيش معظم أوقاته داخل الغرف المغلقة وبعيدا عن الطبيعة، وبذلك يحرم نفسه من أشعة الشمس التي تعد المصدر الأول لفيتامين "د" وهو أمر ضروري وتقوم عليه العديد من الوظائف الهامة في الجسم، بما ذلك العظام. ويؤدي المكوث طويلا داخل الغرف المغلقة وبعيدا عن الهواء الطلق إلى زيادة الشعور بـ الاكتئاب والتوتر، بينما يعمل المشي على الشاطئ، والجبال وفي الغابة والحدائق، على خلق جو من السلام الداخلي والرفاهية للجسم.

تناولْ الخضراوات: يمد النظام الغذائي الغني بالخضراوات الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن والألياف والمواد المغذية الغنية بمضادات الأكسدة التي تكافح تلف الخلايا والشيخوخة.

عبّرْ عن نفسك: فالحزن والغضب والخجل والخوف كلها مشاعر تحتاج إلى أن يعبر عنها بطريقة ما، لذلك فاحرص على عدم كبت هذه المشاعر فترات طويلة، وعبر عن مشاعرك فى حينها كي تتخفف من أعبائك النفسية.

احصلْ على قسط كاف من النوم، من سبع إلى تسع ساعات يوميا.

تناولْ الدهون الجيدة، مثل الأحماض الدهنية (أوميغا 3) التي تتوافر في الأسماك الدهنية مثل السالمون والتونة والماكريل والسردين والسالمون وزيت السمك، والتي قد تساهم في الحد من الإصابة بـ أمراض القلب والأوعية الدموية.

لا تجلسْ طويلا: انهض من أريكتك التي تجلس عليها، ومارس النشاط الرياضي الذي تفضله، مثل السباحة وركوب الدراجات والركض أو المشي لمدة ثلاثين دقيقة بعد تناول العشاء يوميا، فالحركة تحافظ على صحة الرئتين والقلب والأوعية الدموية صحية.

احرصْ على التأمل: ممارسة رياضة التأمل واحدة من أقدم الطرق الأكثر إفادة لتصفية الذهن والدماغ، وإتاحة مساحة من الراحة النفسية والاسترخاء العميق.

فقط أغمض عينيك واجلس في وضع مستقيم وتنفَس بعمق وبشكل منتظم من عشر إلى عشرين دقيقة يوميا فستشعر بنتيجة إيجابية للغاية.