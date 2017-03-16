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اعتقال 10 مواطنين بالضفة بينهم أسرى مُحررين

الخميس 16 مارس 2017 09:23 ص بتوقيت القدس المحتلة

اعتقال 10 مواطنين بالضفة بينهم أسرى مُحررين

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق الضفة المحتلة.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر نضال محمد نوفل من قلقيلية شمال الضفة المحتلة، إضافة إلى اعتقال الشاب إسلام زيتاوي من مدينة نابلس.

وفي طوباس شمالا، اعتقل الاحتلال الأسير المحرر عبد الله جهاد بني عودة، والأسير المحرر معاذ خالد دراغمة، إضافة إلى اعتقال المواطن لؤي راشد دراغمة.

كما اعتقل الاحتلال المواطن أيمن أبو عرب ونجله أيمن أبو عرب خلال مداهمات بمخيم الأمعري في مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة.

وفي القدس المحتلة اعتقل الاحتلال المواطن أحمد عبد الحي داري من العيساوية شمال المدينة، وعرفات أبو الحمام من سلوان.

كما اعتقل الاحتلال الأسير المحرر أحمد شريف الحيح خلال مداهمات في صوريف بالخليل جنوب الضفة المحتلة.

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