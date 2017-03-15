  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

خططتا لعمليات ضد الاحتلال

الاحتلال يعتقل خليتين تابعتين لفتح وحماس بالضفة

الأربعاء 15 مارس 2017 08:55 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل خليتين تابعتين لفتح وحماس بالضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 
 

سمحت الرقابة الصهيونية بعد ظهر الأربعاء، بنشر تفاصيل اعتقال خليتين عسكريتين، إحداهما تنتمي لحركة فتح والثانية لحركة حماس، وعملتا في مناطق وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً لبيان لجهاز المخابرات الصهيوني "الشاباك"، فقد جرى اعتقال خلية تابعة لحركة فتح ببلدة الرام شمالي القدس المحتلة، وذلك خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري.

ونسب للخلية تنفيذها لعمليات القاء العبوات الأنبوبية "الأكواع" باتجاه جنود الجيش، ما أدى لإصابة جنديين بجراح في العاشر من تشرين الأول من العام الماضي.

كما نسب للخلية أيضاً تنفيذها لسلسة من العمليات من بينها إلقاء "الأكواع" والحارقات والحجارة باتجاه جنود الجيش، بالإضافة إلى تخطيط الخلية للقيام بعمليات إطلاق نار بالمنطقة.

أما الخلية الثانية والتابعة لحماس، فقد جرى اعتقال أفرادها من مخيم العروب بالخليل، وينسب إليها أنها عملت لتنفيذ عمليات إطلاق نار ضد الجيش والمستوطنين على الشارع رقم "60".

وذكر الشاباك أن الخلية ضمت كلا من: أحمد عبد الرحمن أبو سل (25 عاما) وهو ناشط في حماس، واعتقل سابقاً على ضوء نشاطاته، في حين عمل أحمد كمسئول للخلية، وجند إليها مهند جبر محمود أبو سل (28 عاما)، وهو ناشط في حماس أيضاً، وكانت مهمته الحصول على السلاح لصالح العمليات.

ونقل عن مصدر بالشاباك قوله إن كشف الخلايا يدلل على وجود اندفاع كبير لتنفيذ العمليات الخطيرة بالضفة الغربية، والخطورة النابعة من ذلك على الجيش والمستوطنين.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
سماح دويك صحفية

الاحتلال يعتقل الصحفية المقدسية سماح دويك

7 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال
thumb (1)

الاحتلال يعلن عن تحطم طائرة بدون طيار في حي الشجاعية
17274580_1152406991547846_1239305751_n

الاحتلال يمنع " مفو موسيمالا " من دخول فلسطين وتحتجزه لساعات

الاحتلال يفرج عن الأسيرة سعاد الشيوخى من القدس

الأخبار الرئيسية

منذ 5 ساعات

إصابة فتاة فلسطينية بزعم محاولة دهس جنوبي بيت لحم
منذ 3 ساعات

13 منظمة حقوقية: تزايد حالات التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية
منذ 6 ساعات

الاحتلال يعلن عن تحطم طائرة بدون طيار في حي الشجاعية
منذ 7 ساعات

النائب نعيم تطالب الأردن بحماية المحررة أحلام التميمي
منذ 7 ساعات

وقفة تضامنية مع الأسير الإداري محمد إبراهيم بحيفا
منذ 8 ساعات

مؤبدان وغرامة ربع مليون شيقل للأسير محمد عمايرة

مقالات

أن تعيش المقاومة فكرًا وثقافةً

أن تعيش المقاومة فكرًا وثقافةً

غسان مصطفى الشامي
ما أسرار المقاومة الفلسطينية ؟

ما أسرار المقاومة الفلسطينية ؟

د. فايز ابو شمالة
مكالمة ترامب تحرج السلطة

مكالمة ترامب تحرج السلطة

د. عصام شاور
مدرستا القيق والأعرج

مدرستا القيق والأعرج

خالد معالي