7 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

يدخل اليوم 15 مارس سبعة أسرى من القدس والضفة المحتلتين أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسير أيمن ربحي مصطفى الشرباتي (50 عامًا) من الخليل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 1998، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.

من القدس المحتلة/ الأسير أحمد بديع مصطفى حسين (31 عامًا) من القدس المحكوم بالسجن 40 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير رجائي عبد الكريم يوسف الحداد (37 عاماً) المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 1998، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير محمد منصور موسى شومان (22 عاماً) المحكوم بالسجن 13 عامًا ومعتقل منذ عام 2012، وأمضى خمسة أعوام في سجون الاحتلال.

ومن جنين الأسير أحمد بديع حسين صالح (31 عامًا) المحكوم بالسجن 40 عامًا والأسير بلال أمين محمود كميل المحكوم بالسجن 19 عامًا وهما معتقلان منذ عام 2006، وأمضيا 11 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مدينة بيت لحم الأسير محمد سعود شفيق كراجة (31 عامًا) المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 13 عامًا في السجون الصهيونية.