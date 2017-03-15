الاحتلال يعلن عن تحطم طائرة بدون طيار في حي الشجاعية

قناة الأقصى - غزة



أعلن جيش الاحتلال الصهيوني بعد ظهر الأربعاء فقدانه لطائرة استطلاع صغيرة كانت تحلق في سماء قطاع غزة حيث تحطمت لأسباب مجهولة.

ونقلت القناة العبرية الثانية عن الناطق بلسان الجيش قوله إن الطائرة وهي من نوع "راكبي السماء" والمعدة لمهام جمع المعلومات، سقطت على ما يبدو بمنطقة الشجاعية شرق غزة، وأن الجيش فتح تحقيقاً في أسباب التحطم.

وجاء على لسان الناطق العسكري أنه لا أضرار أمنية جراء تحطم الطائرة في حين يجري التحقيق في أسباب التحطم وإذا ما كانت ناجمة عن خلل فني.

ولم يذكر الناطق ما إذا كانت الطائرة سقطت داخل القطاع، أم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

يشار إلى ان العديد من طائرات الاستطلاع الصهيونية أسقطت وسقطت في قطاع غزة، حيث سيطرت عليها المقاومة الفلسطينية.

والأحد الماضي، كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن جيش الاحتلال الصهيوني وضع خطة لتزويد قادة الألوية في الجيش بطائرات دون طيار من ذات النوع، لكن بنسخة مطورة.

وأوضحت الصحيفة، أن الطائرات ستمنح لوحدة "راكب السماء" في ألوية الجيش حيث تتمتع بقدرة على البقاء في السماء وقت أطول جداً وتحمل كاميرات تصوير نوعية، مبينة أنها ستساعد أيضاً في المهمات الاستخباراتية للألوية.

ونقلت عن ضابط في الجيش أن الطائرات ستسمح بتركيز العمليات الخاصة بما يلائم الجنود في الميدان وخاصة وقت الحرب، لافتاً أن تزويد قادة الألوية بها سيمنحهم استقلالية نسبية في جمع المعلومات لأجل العمليات.

وأشار الضابط أن وحدة "راكب السماء" يعمل بها جنود ومجندات في طواقم منفصلة حيث تكون مهمة الرجال حمل الطائرات على ظهورهم بسبب وزنها فيما تقوم المجندات بالمساعدة بقيادة المركبة.

وأضاف أنه سيجري دمج كلا الجنسين من الجنود والمجندات بالوحدة، مشيراً أن "راكب السماء" كانت الى حد اليوم تستخدم طائرات "Skylark-1".