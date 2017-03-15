النائب نعيم تطالب الأردن بحماية المحررة أحلام التميمي

قناة الأقصى - غزة

أكدت هدي نعيم النائب في المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن مطالبة وزارة العدل الأمريكية، المملكة الأردنية بتسليم الأسيرة المحررة أحلام التميمي للولايات المتحدة هو تحرك مرفوض شكلا ومضمونا.

واستنكرت النائب نعيم في تصريح صحفي، الأربعاء، إدراج اسم المحررة أحلام التميمي ضمن المطلوبين لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي.

وطالبت السلطات الأردنية بحماية الأسيرة المحررة أحلام التميمي قانونيا ورفض تسليمها للسلطات الأمريكية.

وقالت النائب عن حماس: "رسالتنا لأحلام التميمي بأنها رمز للمرأة الفلسطينية الصامدة، وأن كل الشعب الفلسطيني يقف معها باعتبارها عنوانا للمرأة المناضلة".

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، على موقعها الإلكتروني، أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت عن طلبها تسليم التميمي، بزعم دورها في العملية الاستشهادية في مطعم "سبارو" بالقدس المحتلة التي قتل فيها 15 صهيونياً عام 2001، بزعم سقوط أمريكي ضمن القتلى آنذاك.