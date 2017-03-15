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تُهمة الاعتقال: "حُب المسجد الأقصى المبارك"

بالفيديو : وقفة تضامنية مع الأسير الإداري محمد إبراهيم بحيفا

الأربعاء 15 مارس 2017 01:26 م بتوقيت القدس المحتلة

وقفة تضامنية مع الأسير الإداري محمد إبراهيم بحيفا

قناة الأقصى – الداخل الفلسطيني المحتل

شارك العشرات من الفلسطينيين في الداخل المحتل، في وقفة احتجاجية على الاعتقال الإداري للشاب محمد إبراهيم من قرية كابول، دون تهمة محددة إلّا من حبّه للمسجد الأقصى المبارك.

ووقف العشرات بينهم الشيخ رائد صلاح ورئيس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب، وعدد من الناشطين السياسيين وعائلة الشاب المعتقل إداريا لتسعة شهور، أمام المحكمة المركزية في حيفا تضامنا مع الأسير الإداري محمد.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها شعارات مطالبة بإطلاق سراح الشاب محمد إبراهيم، تلبية لدعوة أطلقتها لجنة الحريات في لجنة المتابعة إلى تظاهرة أمام المحكمة احتجاجا على اعتقال إبراهيم إداريا دون توجيه تهم واضحة ومحددة ضده.

وقال كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات بالحركة الإسلامية: "إن الاعتقالات لن تثني عزيمتنا ولن تجعلنا نتردد لحظة واحدة في أن تظل قلوبنا و أجسادنا متعلقة بالمسجد الأقصى".

وقرر قاضي المحكمة المركزية في حيفا المحتلة، صباح الأربعاء، إرجاء إصدار قرار بشأن تمديد الاعتقال الإداري للشاب إبراهيم، والذي يخضع للاعتقال الإداري منذ 9 شهور دون أي تهمة محددة، وذلك ليوم الأحد المقبل.

وأغلقت جلسة المحكمة أمام الجمهور بقرار من القاضي، بحضور محاميه فقط، كما رفض القاضي حضور ممثلي وسائل الإعلام للجلسة، في حين استثنى حضور محامي المعتقل والمعتقل ذاته لبعض الوقت من الجلسة بادعاء وجود مواد سرية وبحضور النيابة والقاضي فقط.

وقفة تضامنية مع الأسير الإداري محمد إبراهيم بحيفا
وقفة تضامنية مع الأسير الإداري محمد إبراهيم بحيفا
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