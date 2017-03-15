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لـ550 مواطنًا مدمرة منازلهم كليًا

صرف 4.5 مليون$ للمستفيدين من المنحة الكويتية للإعمار

الأربعاء 15 مارس 2017 01:03 م بتوقيت القدس المحتلة

صرف 4.5 مليون$ للمستفيدين من المنحة الكويتية للإعمار

قناة الأقصى - غزة

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق عن صرف 4.5 مليون دولار لأصحاب المنازل المدمرة كليًا من المستفيدين من المنحة الكويتية.

وقال مفيد الحساينة وزير الأشغال بالحكومة، في بيان له الأربعاء، إنه سيصرف اليوم 4.5 مليون دولار لأصحاب المنازل المدمرة كليًا المستفيدين من المنحة الكويتية.

وأوضح أن 550 مواطنا سيستفيدون من المنحة الكويتية؛ حيث ستصلهم رسائل جوال من قبل الوزارة.

وشكر الحساينة دولة الكويت الشقيقة أميرًا وحكومة وشعبًا والصندوق الكويتي على جهودهم الكبيرة في دعم ومساندة أبناء شعبنا الفلسطيني.

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