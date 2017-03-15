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بتهمة مساعدة الشهيد محمد الفقيه

مؤبدان وغرامة ربع مليون شيقل للأسير محمد عمايرة

الأربعاء 15 مارس 2017 12:45 م بتوقيت القدس المحتلة

مؤبدان وغرامة ربع مليون شيقل للأسير محمد عمايرة

قناة الأقصى - الخليل

قال نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر"، حكمت بالسجن الفعلي على الأسير محمد عبد المجيد عمايرة من بلدة دورا في محافظة الخليل، بالسجن المؤبد مرتين، وفرض تعويض بقيمة 250 ألف شيقل، بتهمة قتل مستوطن وجرح أربعة آخرين. 

وأوضح المحامي أكرم سمارة، أن الأسير عمايرة (40 عاماً)، رفض الوقوف للقاضي، والأخير فرض عليه عقوبة بمنع عائلته من دخول المحكمة.

من الجدير ذكره أن الأسير عمايرة، معتقل منذ الخامس من تموز 2016، ويتهمه الاحتلال بمساعدة الشهيد محمد الفقيه في تنفيذ عملية إطلاق نار أدّت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين، قرب معسكر "المجنونة" جنوبي الخليل، مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي.

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