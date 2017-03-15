  1. الرئيسية
  2. شؤون صهيونية
  3. عرض الخبر

نتنياهو: لا يمكن الحديث مرحليا عن اتفاقات مع السلطة الفلسطينية

الأربعاء 15 مارس 2017 11:31 ص بتوقيت القدس المحتلة

نتنياهو: لا يمكن الحديث مرحليا عن اتفاقات مع السلطة الفلسطينية

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الصهيونية بنيامين نتنياهو، إنه لا يمكن الحديث مرحليًا عن اتفاقات مع السلطة الفلسطينية وإنما عن بدايات متتالية من المصارحة والمكاشفة.

ونقلت الإذاعة العبرية العامة، حديث نتنياهو في خضم تعقيبه على محادثاته مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون المفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، التي عقدت في القدس.

وأعرب نتنياهو، عن اعتقاده بأن تظهر نتائج محادثاته مع غرينبلات، قريبًا.

وأفادت مصادر في ديوان رئيس الوزراء الصهيوني للإذاعة العبرية بأن نتنياهو، أثار خلال محادثاته مع المبعوث الأمريكي، موضوع إقامة مستوطنة بديلة لمستوطنة "عامونا" وسط الضفة، والتي اُخليت أخيرا.

وفي وقت سابق اليوم، قال المبعوث الأمريكي في حسابه على "تويتر"، إنه بحث مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، سبل دفع عملية السلام قُدما، ووقف ما أسماه "التحريض ضد إسرائيل"، وتعزيز قوات الأمن الفلسطينية.

المصدر : الأناضول

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
صورة أرشيفية

أجهزة السلطة بالضفة تعتقل 3 وتستدعي 7 آخرين

ما أسرار المقاومة الفلسطينية ؟

مسيرة حاشدة برام الله للمطالبة بإسقاط السلطة وأجهزتها الأمنية
جميل مزهر

الجبهة الشعبية: سنعزز موقفنا في تعليق الانتخابات بإجراءات ضاغطة على السلطة
17155540_1468575153219381_3068217870798699996_n

دعوات لاعتصام بغزة تنديدا باعتداء السلطة على الصحفيين

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

فضيحة مالية كبرى في الصناعات الجوية الصهيونية
منذ 3 ساعات

الاحتلال يعتقل 31 فلسطينيا من الضفة والقدس
منذ 3 ساعات

"الكنيست" تصادق على قانون عنصري ضد النواب العرب
منذ 13 ساعة

أمريكا تطلب من الأردن تسليم المحررة أحلام التميمي
منذ 23 ساعة

الحية: لسنا هواة حروب بغزة وما حدث بالضفة أمرٌ مؤسف
منذ الأمس

أجهزة السلطة بالضفة تعتقل 3 وتستدعي 7 آخرين

مقالات

أن تعيش المقاومة فكرًا وثقافةً

أن تعيش المقاومة فكرًا وثقافةً

غسان مصطفى الشامي
ما أسرار المقاومة الفلسطينية ؟

ما أسرار المقاومة الفلسطينية ؟

د. فايز ابو شمالة
مكالمة ترامب تحرج السلطة

مكالمة ترامب تحرج السلطة

د. عصام شاور
مدرستا القيق والأعرج

مدرستا القيق والأعرج

خالد معالي