نتنياهو: لا يمكن الحديث مرحليا عن اتفاقات مع السلطة الفلسطينية

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الصهيونية بنيامين نتنياهو، إنه لا يمكن الحديث مرحليًا عن اتفاقات مع السلطة الفلسطينية وإنما عن بدايات متتالية من المصارحة والمكاشفة.

ونقلت الإذاعة العبرية العامة، حديث نتنياهو في خضم تعقيبه على محادثاته مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون المفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، التي عقدت في القدس.

وأعرب نتنياهو، عن اعتقاده بأن تظهر نتائج محادثاته مع غرينبلات، قريبًا.

وأفادت مصادر في ديوان رئيس الوزراء الصهيوني للإذاعة العبرية بأن نتنياهو، أثار خلال محادثاته مع المبعوث الأمريكي، موضوع إقامة مستوطنة بديلة لمستوطنة "عامونا" وسط الضفة، والتي اُخليت أخيرا.

وفي وقت سابق اليوم، قال المبعوث الأمريكي في حسابه على "تويتر"، إنه بحث مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، سبل دفع عملية السلام قُدما، ووقف ما أسماه "التحريض ضد إسرائيل"، وتعزيز قوات الأمن الفلسطينية.