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رئيس مؤسسة الأسرى القدامى في جنوب إفريقيا

الاحتلال يمنع " مفو موسيمالا " من دخول فلسطين وتحتجزه لساعات

الأربعاء 15 مارس 2017 10:58 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يمنع " مفو موسيمالا " من دخول فلسطين وتحتجزه لساعات

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 
 

منعت قوات الاحتلال الصهيونية، الليلة الماضية، رئيس مؤسسة الأسرى القدامى في جنوب إفريقيا "مفو موسيمالا"، من دخول فلسطين، وقامت باحتجازه، وتوقيفه لمدة 5 ساعات، وتكبيله، وحرمانه من الطعام، والشراب.

وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ونقابة المحامين، والمشاركون في مؤتمر الأسرى الدولي الثالث، الذي بدأت فعالياته اليوم الأربعاء، إقدام سلطات الاحتلال على منع موسيمالا، وهو أحد رفقاء الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا، من دخول فلسطين.

واعتبر المشاركون في المؤتمر في بيان صدر، اليوم الأربعاء، "أن هذا الإجراء هو الصورة الحقيقة للاحتلال، بما يحمله من عنصرية وغطرسة، وبما يمارسه من اضطهاد، بحق الشعب الفلسطيني، وكل من يناصره.

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