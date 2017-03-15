فضيحة مالية كبرى في الصناعات الجوية الصهيونية

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

كشفت القناة العبرية العاشرة، الأربعاء، عن فضيحة مالية جديدة في قطاع الصناعات الجوية الصهيونية، أدت لاعتقال 13 من موظفي هذا القطاع، بينهم ضابط كبير في الجيش.

وبحسب القناة، فإن فضيحة فساد مالي وقعت في قطاع الصناعات الجوية، كُشف عنها من خلال سلسلة تحقيقات، استمرت لعدة أشهر.

وقالت إن المعتقلين متورطين بتلقي وتقديم رشاوي مالية لعدد من أصحاب الشركات الصناعية الكبرى، لأجل الحصول على مناقصات صناعية.

وأكدت القناة، أن من بين التهم الموجهة للمعتقلين هي الاحتيال وغسيل الأموال وخيانة الأمانة والرشوة.