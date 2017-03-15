الاحتلال يفرج عن الأسيرة سعاد الشيوخى من القدس

قناة الأقصى – القدس المحتلة

أفرج الاحتلال الصهيوني مساء الثلاثاء، عن الأسيرة سعاد عاطف الشيوخى (30 عاما) بعد اعتقال لمدة أسبوع في مركز تحقيق المسكوبية .

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال داهمت منزل الشيوخى في حي بطن الهوى ببلدة سلوان بالقدس بعد منتصف الليل بتاريخ 9/3/2017، وفتشته بالكامل، واعتقلت سعاد ونقلتها إلى مركز المسكوبية للتحقيق، دون معرفة الأسباب.

وأشار إعلام الأسرى إلى أن الاحتلال يستهدف عائلة الشيوخى بالتضييق والاعتقال بعد استشهاد نجلها علي شيوخي 20 عاماً، الذي ارتقى برصاص الاحتلال في شهر تشرين أول الماضي خلال المواجهات في بلدة سلوان، بعد أن تركته ينزف لساعتين .