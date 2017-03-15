"الكنيست" تصادق على قانون عنصري ضد النواب العرب

قناة الأقصى – القدس المحتلة

صادقت هيئة "الكنيست" الصهيونية، مساء الثلاثاء، بالقراءة الثالثة والنهائية على قانون يمنع ترشح أي شخص لعضويتها بسبب تصريحاته ومواقفه.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن الكنيست صادقت على رفض ترشح أي شخص يعرب عن دعم الكفاح المسلح أو يشكك بيهودية الدولة أو يحرض على العنف والعنصرية.

وقالت هأرتس إن القانون المذكور هو عبارة عن تعديل لقانون أساس في الكنيست يحظر ترشح أشخاص بسبب أفعالهم وليس بسبب تصريحاتهم كما ينص القانون الجديد.

من جهته، أعرب عضو الكنيست عن القائمة المشتركة أحمد الطيبي عن احتجاجه على القانون الجديد قائلا إنه ليس من السهل أن تكون عربيا في الكيان وليس من السهل نهائيا أن تكون عضوا عربيا في الكنيست، مؤكدا أن القانون يهدف إلى تصفية التمثيل العربي داخل الكنيست.

يذكر أن أعضاء الكنيست العرب يتعرضون في الآونة الأخيرة إلى حملة شديدة من التحريض من قبل اليمين الصهيوني بهدف التضييق عليهم وثنيهم عن نصرة فلسطينيي الداخل.