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وإصابة 5 بمواجهات في الدهيشة

بالصور : الاحتلال يعتقل 31 فلسطينيا من الضفة والقدس

الأربعاء 15 مارس 2017 08:44 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 31 فلسطينيا من الضفة والقدس

قناة الأقصى – القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الأربعاء، 23 فلسطينيا من أنحاء متفرّقة بالقدس والضفة المحتلتين، بينما أصيب 5 مواطنين على الأقل، خلال مواجهات في مخيّم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وذكرت مصادر محليّة أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين أحمد وحسام بشناق، من قرية رمانة قرب جنين، وياسر يامين، ومصعب الهندي من بلدة تل جنوب نابلس، بينما اعتُقل يحيى عاصي، من قرية قراوة بني حسان، قضاء سلفيت.

وداهمت قوات الاحتلال منازل أسرى محررين في طوباس وطمون، وحققت معهم.

واعتقل الاحتلال 6 شبّان من محافظة رام الله، هم: يوسف عودة، من قرية دير عمار، وعمرو محمد الرغوثي من قرية ديرغسانة، وعدي التميمي، ومحمود العشوة، وكلاهما من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، ومن بلدة عارورة اعتقل الاحتلال الشاب محمد العاروري، وليث البرغوثي من قرية دير أبو مشعل.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين من مناطق متفرقة، عرف منهم محمد رأفت الداري، وأحمد أبو رميلة من بلدة العيساوية شمال العاصمة المحتلة.

أمّا في بيت لحم، اعتقل الاحتلال المواطن بهاء مسلط، من بيت جالا، ومراد الزغاري من مخيّم الدهيشة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الرئيس لمخيم الدهيشة ببيت لحم، أسفرت عن إصابة 5 شبان.

وأفادت مصادر محلية باعتقال عبد الله الزغير، ومصعب الزغير من مدينة الخليل، وثلاثة شبّان من بلدة بيت أمّر، وهم: وائل أبو عياش، إبرهيم محمد عوض، وعلي محمد زعاقيق.

وبحسب مواقع الإعلام العبري فاعتقلت قوات الاحتلال 23 فلسطينيا خلال حملات مداهمة لمناطق متفرقة من الضفة والقدس.

الاحتلال يعتقل 31 فلسطينيا من الضفة والقدس
الاحتلال يعتقل 31 فلسطينيا من الضفة والقدس
الاحتلال يعتقل 31 فلسطينيا من الضفة والقدس
الاحتلال يعتقل 31 فلسطينيا من الضفة والقدس
الاحتلال يعتقل 31 فلسطينيا من الضفة والقدس
الاحتلال يعتقل 31 فلسطينيا من الضفة والقدس
الاحتلال يعتقل 31 فلسطينيا من الضفة والقدس
الاحتلال يعتقل 31 فلسطينيا من الضفة والقدس
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