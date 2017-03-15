مايكروسوفت تتيح تجربة تطبيقات ويندوز 10 قبل تنزيلها

أعلنت مايكروسوفت عن بدء اختبار طريقة جديدة للإعلانات التفاعلية مع المطورين، والتي ستتيح لمستخدمي ويندوز_10، اختبار التطبيقات أو الألعاب قبل تثبيتها على أجهزتهم الشخصية.

وأطلقت الشركة اسم Playable Ads على الإعلانات التفاعلية الجديدة، والتي ستسمح للمطورين بتوفير بث لتطبيقاتهم أو ألعابهم ضمن الإعلانات مما يمكن المستخدمين من تجربتها دون الحاجة لتثبيتها أولاً.

وشرحت مايكروسوفت، عبر مدونة ويندوز الرسمية، طريقة عمل الطريقة الإعلانية الجديدة، حيث سيتاح للمستخدمين عند الضغط على إعلان تفاعلي اختبار التطبيق أو اللعبة الموجودة في الإعلان لمدة قد تصل إلى 3 دقائق كاملة.

وأوضحت الشركة أن مستخدمي نظام ويندوز 10 يستطيعون الخروج من الإعلان في أي وقت خلال الثلاث دقائق، أو الضغط على رابط مخصص ضمن الإعلان للانتقال إلى صفحة التطبيق على متجر ويندوز وتثبيته على أجهزتهم.

وعددت مايكروسوفت مزايا الطريقة الإعلانية الجديدة، ومنها إجراء تجربة حية للتطبيقات أو الألعاب دون تنزيلها، وضمان رضا المستخدم عن أي تطبيق قبل تنزيله، وإتاحة فرصة للمطورين لجذب مزيد من المستخدمين للتعرف على مزايا تطبيقاتهم.

وترى مايكروسوفت أن هذه الطريقة ستضمن للمطورين الحصول على مستخدمين أكثر ولاء لتطبيقاتهم وألعابهم، حيث قالت الشركة في تدوينتها: "نعتقد أن الفترة التي سيقضيها المستخدمين في استخدام التطبيقات التي قاموا بتثبيتها عن طريق إعلانات Playable Ads ستكون أطول مقارنة بالتطبيقات التي قاموا بتثبيتها عن طريق أي طرق إعلانية أخرى".

ولا تعد مايكروسوفت هي الأولى التي تطلق هذه النوعية من الإعلانات أمام المطورين، حيث قامت غوغل بتوفير ميزة مشابهة أمام مطوري تطبيقات الألعاب المتاحة على متجر بلاي تحت اسم إعلانات Playables، وهي الإعلانات التي تسمح للمستخدمين بتوفير مراحل تجريبية من ألعابهم للمستخدمين لاختبار تطبيقات الألعاب خاصتهم قبل تنزيلها.

وتعتقد غوغل، مثلها مثل مايكروسوفت، أن الإعلانات التفاعلية الجديدة ستسمح للمطورين بجذب عدد أكبر من المستخدمين لتطبيقاتهم، كما ستتيح للمستخدمين اكتشاف تطبيقات جديدة مناسبة لاهتماماتهم.

ويذكر أن مايكروسوفت بدأت بتوفير الطريقة الإعلانية الجديدة للمطورين، ضمن قسم Promotions الموجود في مركز Windows Dev Cnter، وهي الإعلانات التي يُمكن توجيها للحواسب العادية أو الحواسب اللوحية العاملة بنظام ويندوز 10.