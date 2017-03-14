القرفة.. وفوائدها على صحة الإنسان

فوائد القرفة

القرفة: هي شجرة صغيرة تنتمي إلى عائلة Lauracea. شجرة القرفة هي أصلية في سريلانكا وتزرع الآن في العديد من البلدان الاستوائية، بما في ذلك المكسيك. يتم حصاد القرفة من اللحاء الداخلي للأشجار التى تم تجفيفه وبعد ذلك تتم معالجة القرفة الى عيدان (وتسمى الريشات) وايضا الى مسحوق ناعم .

هناك أربعة أنواع رئيسية من القرفة منها كاسيا وأشهرها السيلان وتعتبر هى أكثر تكلفة وهو حلوة المذاق لها طعم حاد ورائحة عطرية شهية، بينما كاسيا هى أقل تكلفة ولونها قاتم وهى المتوفرة بكثرة فى الاسواق.

الفوائد الصحية للقرفة

1. الوقاية من السرطان

من فوائد القرفة أكدت دراسة نشرت من قبل الباحثين في وزارة الزراعة الأميركية في ولاية ماريلاند وكشفت أن القرفة يقلل من انتشار سرطان الدم والأورام اللمفاوية والخلايا السرطانية. والقرفة تحتوى على انزيمات التى تلعب دورا هاما فى تسهيل انقسام الخلايا وايضا هى مصدر جيد جدا من الكالسيوم والألياف، والتي يمكن ربط أملاح الصفراء وإخراجها من الجسم. من خلال القضاء على الصفراوية، فإنه يمكن منع تلف خلايا القولون، وبالتالي تقليلمخاطر الإصابة بسرطان القولون.

2. ينظم مستوى السكر في الدم

ومن فوائد القرفة وقد وجدت الدراسات أن القرفة تحتوي على بعض البوليفينول التي يمكن أن تساعد الناس معمرض السكري من النوع 2 من خلال تنظيم مستويات السكر في الدم. ووجدت الدراسة التي نشرت في دورية رعايةمرضى السكري في عام 2003 أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 الذي تولى 1 بأن 3 أو 6 غرامات منالقرفة في شكل حبوب منع الحمل يوميا لمدة 40 أيام في خفض نسبة السكر في الدم بنسبة 18 إلى 29٪. – إقرأكيف تحمي نفسك من مرض السكري

3. يقلل الكوليسترول

الكالسيوم والألياف في القرفة يمكن أن تساعد في القضاء على أملاح الصفراء من الجسم. عندما يتم التخلص منالأملاح الصفراوية، يحس الجسم على تكسير الكوليسترول لإنتاج الأملاح الصفراوية الجديدة. هذه العملية يمكن أنتساعد على خفض مستويات الكولسترول العالية. وفقا لدراسة أجريت عام 2003 على 60 شخصا، المتحصل اليومي من نصف ملعقة صغيرة (1 غرام) من القرفة ليس فقط لخفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2، كما انها خفضت بشكل ملحوظ LDL (الكولسترول السيئ) والدهون الثلاثية.

4. تحسن وظيفة الادراك

وقد أظهرت العديد من الدراسات أن رائحة ونكهة القرفة بمثابة منبه للعقل، وربما تحسين الذاكرة، وايضا تحسن الوظائف المعرفية للدماغ، وتجلو البصر.

5. يحسن الدورة الدموية

القرفة تحتوي على كمية كبيرة من مركب يسمى الكومارين، وهي معروفة جيدا ب“تجلط الدم” الذي يساعد فيالدورة الدموية وتساعد على منع تجلط الدم الذي قد يؤدي إلى أمراض القلب. ومع ذلك، يجب على الناس معاضطرابات النزيف أو تناول الأدوية الموصوفة منع تجلط الدم لا تأخذ القرفة. وايضا فوائد القرفة



6. مضادة لالتهاب المفاصل

ونظرا لخصائصها المضادة للالتهابات، والقرفة تساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل وتصلب العضلات والمفاصل. في دراسة أجريت في جامعة كوبنهاغن، والمرضى الذين أعطوا نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفةمع ملعقة من العسل كل صباح قبل الإفطار كان مصدر ارتياح كبير في آلام التهاب المفاصل بعد أسبوع واحد،ويستطيع المشي بدون ألم في غضون شهر واحد.

7. مضادة للفطريات والبكتيريا

تفيد القرفة شربا في علاج فطريات الكنديدا البيضاء وهي فطريات تستفحل في الأمعاء و تنتشر في الجسم كله و ليس فقط في المهبل عند النساء كما كان يظن و من أسبابها المضادات الحيوية و حبوب منع الحمل و الخمور و عقاقير الروماتيزم و العقاقير من فئة إنّ إسّ إيه آي دي مثل أدفيل. و العلاج يتضمن تقليل السكريات و النشويات و الزبادي الطبيعي و اللبن الرائب الطبيعي و الثوم الطازج مقطعا و الكرنب الطازج و الزعتر بل لقد ثبت أن القرفة تفتك بسلالات الكنديدا المقاومة للعقاقير الكيماوية.

8. علاج مشاكل الجهاز التنفسى

القرفة تعالج نزلات البرد المعتادة أو الشديدة. خذ ملعقة واحدة من العسل مع 1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة يوميا لمدة 3 أيام. وهذا ستخلصهم من السعلة المزمنة ونزلات البرد. كما وجدت القرفة لعلاج الانفلونزا، التهاب الحلقواحتقانه.

9. مساعدة فى الهضم

القرفة هي فعالة جدا لتحسين الهضم. فإنها تساعد على إزالة الغازات غير المرغوب فيها والأطعمة indigested من الأمعاء. كما أنه يقضي على الحموضة والإسهال والغثيان الصباحي. وغالبا ما يشار إليها باسم المنشط الهضمي.

10. تخفيف وجع الطمث

مدرة للطمث حيث يستعمل مشروبها الساخن كثيرا من قبل النساء خاصة بعد الولادة لإدرار الطمث والمساعدة في تخفيف الآلام والأوجاع والتقلصات بعد الولادة.

11. علاج وجع الأسنان

القرفة هو علاج مفيد جدا لوجع الأسنان. ببساطة جعل عجينة باستخدام خمسة ملاعق صغيرة من العسل مع ملعقة من مسحوق القرفة. مع القليل من معجون الأسنان على المنطقة لمدة 2 أو 3 مرات في اليوم حتى يزول الألم.

12. تساعد على تقوية جهاز المناعة

خليط من العسل ومسحوق القرفة يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة، والقضاء على التعب وزيادة طول العمرللفرد. ومن المعروف أيضا أن لها خصائص مضادة للشيخوخة.

13. تزيل رائحة الفم الكريهة

مزيج من العسل ومسحوق القرفة هى أيضا ممتازة لعلاج رائحة الفم الكريهة.

وجدت دراسة حديثة من العلكة بنكهةالقرفة أن تقضى على الرائحة الكريهة فى الفم فهى تقضى على البكتيريا الموجودة باللثة. غرغرة مع خليط منالعسل ومسحوق القرفة ومقدار من المياه تساعد على الحفاظ بنفس منتعش طوال اليوم.

14. علاج للصداع

القرفة مفيدة في علاج الصداع الناجم عن التعرض للهواء البارد. ضع عجينة رقيقة من مسحوق القرفة ممزوجة مع الماء على الجبين وستزول الآم الرأس.

15. تقلل من التهابات المسالك البولية

وفقا للدراسة فأن الاشخاص الذين يأكلون القرفة بشكل منتظم ليست لديهم اى مشاكل فى المسالك البولية.