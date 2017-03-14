الاحتلال يصادر ويهدم منشآت فلسطينية بنابلس

قناة الأقصى - نابلس

صادرت قوات الاحتلال الصهيوني، الثلاثاء، كرفانًا للسكن، وهدمت بسطة لبيع الخضار في قرية "فروش بيت دجن" شرقي مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأوضح رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن، عازم الحج محمد، أن قوة من جيش الاحتلال ترافقها آليات صهيونية اقتحمت القرية وصادرة كرفانًا يستخدمه أحد المواطنين للسكن.

وأضاف الحج محمد أن الاحتلال أقدم أيضا على هدم بسطة لبيع الخضار، يعتمد عليها أحد المواطنين في كسب رزقه، مبينًا أن الاحتلال تذّرع بعدم الترخيص، لمصادرة الكرفان وهدم بسطة بيع الخضار.

وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف القرية بشكل مستمر، ويعمل على هدم ومصادرة منشآت المواطنين بحجة عدم الترخيص، مشددًا على أن الاستهداف يأتي كون فروش بيت دجن تقع في منطقة يعتبرها الاحتلال حيوية من الناحية الجغرافية والاستراتيجية.