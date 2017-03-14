أجهزة السلطة بالضفة تعتقل 3 وتستدعي 7 آخرين

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة المحتلة 3 مواطنين بينهم طالبان جامعيان، بينما استدعت 7 آخرين على خلفية انتماءاتهم السياسية.

ففي محافظة رام الله، اعتقلت أجهزة السلطة الشاب علي نخلة، عقب مشاركته في مسيرة رافضة للتنسيق الأمني بمدينة رام الله، الإثنين.

واستدعى جهاز المخابرات العامة برام الله الأسير المحرر معتز وهدان من بلدة رنتيس، أثناء عودته من أداء العمرة، وهو معتقل سياسي سابق.

وشن جهاز الأمن الوقائي بمحافظة الخليل حملة استدعاءات في مدينة يطا، شملت 5 من الأسرى المحررين وهم: فضل الجبارين مدير الجمعية الإسلامية، وناصر ربعي مدير بلدية يطا، ومحاسب البلدية طالب النجار، وباجس النجار الموظف في شركة الكهرباء، إضافة إلى الشيخ حافظ رشيد.

واستدعى جهاز الوقائي الشاب معين عبيد من بلدة إماتين، وهو معتقل سياسي سابق عدة مرات.

وفي محافظة القدس، اعتقلت أجهزة السلطة الشاب ماهر أبو وردة منسق جبهة العمل الطلابية الإطار الطلابي للجبهة الشعبية في جامعة القدس أبو ديس، والطالب حسين صالح بعد اقتحام سكنهما في بلدة أبو ديس.