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الاحتلال يعتقل مدير قسم الخرائط ويغلق مكتبه في القدس المحتلة

الثلاثاء 14 مارس 2017 10:44 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل مدير قسم الخرائط ويغلق مكتبه في القدس المحتلة

قناة الأقصى - القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، خليل التفكجي مدير قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية ببيت الشرق وأغلقت مكتبه في القدس المحتلة.

وأصدر وزير الأمن الداخلي الصهيوني "جلعاد أردان" أمراً بإغلاق مكتب مدير قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية ببيت الشرق ومصادرة محتوياته ببلدة بيت حنينا في القدس المحتلة لستة اشهر.

وادعت وسائل إعلام الاحتلال أن المكتب يرصد عمليات بيع العقارات لليهود، ويوثق التغييرات التي تجري في القدس تحت مسمى سرقة الأراضي من قبل الحكومة الصهيونية ويعمل تحت مظلة منظمة التحرير ويضر بـ"سيادة اسرائيل على القدس".

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