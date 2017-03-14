القائد أحمد سعدات و8 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

يدخل اليوم الرابع من مارس، أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات والأسير اللواء فؤاد الشوبكي وسبعة آخرين أعواماً جديدة في سجون الاحتلال.

والأسير أحمد سعدات (63 عامًا) هو الأمين العام الحالي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومحكوم بالسجن 30 عامًا، وأصدرت سلطات الاحتلال مؤخراً أمراً بمنعه من الزيارة، ومعظم أفراد عائلته محرومون من الزيارة منذ تاريخ اعتقاله.

والأسير اللواء فؤاد الشبوكي(76 عاماً) شيخ الأسرى الفلسطينيين وأكبر الأسرى سناً في سجون الاحتلال ، ومحكوم بالسجن 20 عاماً، ويعاني من أوضاع صحية صعبة تفاقمت جراء الظروف الحياتية الصعبة التي يعيشها في الأسر.

تم اختطاف الأسير سعدات من قبل مخابرات السلطة الفلسطينية واحتجازه في مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إلى أن قامت قوات الاحتلال بمحاصرة المقر والمطالبة بتسليمها سعدات وأربعة من رفاقه تتهمهم بالوقوف وراء اغتيال وزير السياحة الصهيوني رحبعام زئيفي، وتم عقد صفقة لفك الحصار عن مقر عرفات تم بناءً عليها سجن سعدات ورفاقه في سجن أريحا الفلسطيني تحت حراسة رجال أمن أمريكيين وبريطانيين.

في 14 مارس 2006 انسحب المراقبين الأمريكيين والبريطانيين من سجن أريحا، وبعد خمس دقائق دخلت قوة عسكرية صهيونية إلى مدينة أريحا حاصرت السجن وبدأت بهدم أجزاء منه، وبعد حصار دام 12 ساعة تم إلقاء القبض على سعدات ورفاقه من سجن أريحا على مرأى ومسمع من العالم.

كما ويدخل سبعة أسرى آخرين اليوم أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال وهم :

من مدينة رام الله الأسير جمعة مصطفى محمد صباح (35 عامًا) المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 11 عامًا في السجون.

من مدينة رام الله الأسير محمد محمود محمد شريف زمرة (32 عامًا) المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 11 عامًا في السجون.

والأسير أحمد هاني فهيم أبو كافية المحكوم بالسجن ثمانية أعوام ومعتقل منذ عام 2010، وأمضى سبعة أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير أحمد محمد عبد عودة (27 عامًا) من بيت لحم المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2010، وأمضى سبعة أعوام في السجون.

ومن قطاع غزة الأسير إبراهيم عبد المنعم إبراهيم أبو عرام من رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 24 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.

والأسير علي عويضة سليم أبو خوصة (35 عامًا) من مخيم جباليا شمال القطاع المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير إبراهيم عصام عبد الله أبو مصطفى (31 عامًا) من مدينة خانيونس المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا داخل سجون الاحتلال.