الزبادي يحارب الاكتئاب

قناة الأقصى - غزة

أفادت دراسة أميركية حديثة بأن بكتيريا (Lactobacillus) الموجودة في لبن الزبادي، قد تحسن الحالة المزاجية وتخفف أعراض الاكتئاب.

وأجرى الدراسة باحثون بكلية طب جامعة فيرجينيا الأميركية، ونشرت في العدد الأخير من دورية (Scientific Reports) العلمية.

ولكشف العلاقة بين تناول الزبادي وتخفيف أعراض الاكتئاب، راقب فريق البحث مجموعة من الفئران.

ووجدوا أن الفئران التي تناولت الزبادي زادت لديها مستويات بكتيريا (Lactobacillus) في الأمعاء، ونتج عن ذلك تحسين الحالة المزاجية وتخفيف أعراض القلق والاكتئاب.

ورصد الباحثون أيضا أنه عند تناقص معدلات هذه البكتيريا، يتزايد مستوى مادة تسمى "كينورينين" المرتبطة بتزايد أعراض الاكتئاب.