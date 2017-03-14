قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينياً بالضفة والقدس المحتلتيْن

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، الليلة الماضية، حملة مداهمات واعتقالات في عدد من مدن الضفة والقدس المحتليْن.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 مواطناً فلسطينياً من مدن القدس وبيت لحم ورام الله والخليل المحتلة.

وعرف من بين المعتقلين كلاً من، عاصم مصطفى الشنار، ويدرس في كلية الإعلام بجامعة النجاح، كما اعتقلت الشابين أيمن محمد عبد الحي الشيخ، وحبيب محمد الشيخ، بعد اقتحامها لقرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى عبد الخالق برناط، بعد اقتحامها قرية بلعين غربي رام الله، بالإضافة لاعتقالها الفتى سلطان نادر مسالمة ( 15 عاما ً) بعد مداهمة المنزل في بلدة بيت عوا غرب الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال منزل المواطن نصري مقبول في بلدة حزما، و واحتجزت عائلته وعاثت بالمنزل فساداً، ثم سلمته وأبناءه بلاغات لمراجعة مخابراتها قبل ان تنسحب من المنزل.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين ممن بلدة حزما بمدينة القدس، عرف منهم أحمد عفيف عسكر، ومحمد عفيف عسكر، وعبد الله مشهور اسعيد، ونصري مقبول،وإيهاب نصري مقبول.