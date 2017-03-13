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الاحتلال يتعمّد الإهمال الطبي بحق 7 أسرى في عسقلان

الإثنين 13 مارس 2017 06:25 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يتعمّد الإهمال الطبي بحق 7 أسرى في عسقلان

قناة الأقصى - غزة

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، من تفاقم الأوضاع الصحية لعدد من المعتقلين القابعين في سجن عسقلان، في ظل المماطلة المستمرة لإدارة مصلحة السجون الصهيونية في متابعة أحوالهم الصحية وتقديم العلاج اللازم لهم.

وأفادت الهيئة في بيان صدر عنها، بأن هناك 7 حالات مرضية صعبة في السجن، يزداد وضعها سوءاً يوماً بعد يوم، في ظل استمرار سياسية الإهمال الطبي الممنهج بحقهم.

وأضافت أن من بين هذه الحالات، الأسير عثمان أبو خرج وهو يعاني من مشاكل في بالكبد والكلى، في حين يعاني الأسير رمزي براش من مشاكل في القلب والأذنين، والأسير ناهض الأقرع من الآم حادة في ساقيه المبتورتين.

وفيما يخص الأسير مسلم، فقد أُجريت له عملية "سنطور" مرتين خلال تسعة أشهر، لكن وضعة الصحي لا يزال صعباً، فهو يعاني من مشاكل في القلب وآلام في أطراف الأصابع.

وأشارت الهيئة أيضاً، إلى أن الأسيرين إبراهيم أبو مصطفى وفضل الكركي، يعانيان من مشاكل نفسية صعبة، فيما يعاني الأسير محمد براش من انعدام الرؤية والسمع، ومن بتر في قدمه.

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