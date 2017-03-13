مسيرة حاشدة برام الله للمطالبة بإسقاط السلطة وأجهزتها الأمنية

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

طالب آلاف المتظاهرين الفلسطينيين وسط مدينة رام الله مساء اليوم الاثنين، بإسقاط ومحاسبة رئيس السلطة محمود عباس وحكومة الحمدالله وأجهزتهما الأمنية بعد قمع مسيرة التنديد بمحاكمة السلطة للشهيد باسل الأعرج ورفاقه المعتقلين لدى الاحتلال الصهيوني أمس الأحد.

وندد المشاركون بالتظاهرة التي اعتبرها مراقبون الأضخم منذ سنوات بسياسة التنسيق الأمني وطالبوا بمحاسبة المتورطين بالاعتداء على عائلة الشهيد باسل الأعرج والمتآمرين على كشف خليته وتسليمها للاحتلال.

وأكد المتظاهرون على استمرارهم بفعاليتهم حتى محاسبة "الخونة" وإسقاط سياسة التنسيق الأمني الذ راح ضحيته العشرات من مناضل الشعب الفلسطيني إما شهداء، أو أسرى، أو مطاردين للاحتلال، وأجهزة السلطة على حد سواء.

وكان نشطاء وفعاليات شعبية دعت للمشاركة في تظاهرات شعبية كبيرة في رام الله مساء اليوم، احتجاجاً على محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه الخمسة المعتقلين في سجون الاحتلال، وتنديداً باعتداء أجهزة السلطة على مسيرة أمس وإصابة والد الشهيد الأعرج وعدد من الناشطين والقيادات الفصائلية والمجتمعية.