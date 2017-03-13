  1. الرئيسية
  2. أخبار اللاجئين
  3. عرض الخبر

27 لاجئاً فلسطينياً شهيداً في سوريا بفيراير الماضي

الإثنين 13 مارس 2017 04:47 م بتوقيت القدس المحتلة

27 لاجئاً فلسطينياً شهيداً في سوريا بفيراير الماضي

قناة الأقصى - غزة

أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أنه وثق سقوط نحو  27 فلسطينياً قضوا شهر فبراير الماضي جراء استمرار الصراع الدائر في سوريا، لافتا إلى أن59 لاجئاً في الشهر ذاته في عام 2016.

وأوضحت مجموعة العمل أن الضحايا الـ27 الذين سقطوا عام 2017، توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي: 9 ضحايا في درعا جنوب سورية، و 6 في ريف دمشق، في حين توفي 5 لاجئين في دمشق، و 4 آخرين في حلب، و 3 لاجئين في أماكن متفرقة.

أما "59" لاجئاً فلسطينياً قضوا خلال شهر شباط – فبراير /2016، فقد توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي: في دمشق وحدها قضى 4 لاجئين، إضافة إلى 48 آخرين في ريف دمشق، و 3 آخرين في درعا ، و 3 لاجئين قضوا في حلب، ولاجئ في اللاذقية.

وبدورها قالت المجموعة إن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في سوريا قد بلغ " 3459" ضحية.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

95 حالة اعتقال من الخليل خلال فبراير الماضي

6 شهداء و263 معتقلاً و45 عملية هدم خلال فبراير الماضي

توثيق قتْل واعتقال 4622 لاجئا فلسطينيا في سوريا
1488180906

تعليم لاجئينا في سوريا يتدهور
w855 (6)

معرض بمؤتمر أسطنبول يوّثق معاناة فلسطينيي سوريا

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

الجبهة الشعبية: سنعزز موقفنا في تعليق الانتخابات بإجراءات ضاغطة على السلطة
منذ 5 ساعات

قوى غزة: قمع مسيرات الضفة جريمة مركبة
منذ 8 ساعات

#ابوالشهيد_ياكلاب.. يفضح سلطة رام الله
منذ 3 ساعات

حماس: انفجار غزة قادم ما لم يرفع الحصار
منذ 6 ساعات

أمن الضفة يعتقل ويستدعي 3 مواطنين
منذ 12 ساعة

شهيد وإصابة جندييْن بعملية طعن قرب باب الأسباط بالقدس

مقالات

مكالمة ترامب تحرج السلطة

مكالمة ترامب تحرج السلطة

د. عصام شاور
مدرستا القيق والأعرج

مدرستا القيق والأعرج

خالد معالي
يهود تحظر الأذان؟!

يهود تحظر الأذان؟!

د.يوسف رزقة
شهيد يرثي الأحياء

شهيد يرثي الأحياء

د.فهمي هويدي