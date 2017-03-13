27 لاجئاً فلسطينياً شهيداً في سوريا بفيراير الماضي

قناة الأقصى - غزة

أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أنه وثق سقوط نحو 27 فلسطينياً قضوا شهر فبراير الماضي جراء استمرار الصراع الدائر في سوريا، لافتا إلى أن59 لاجئاً في الشهر ذاته في عام 2016.

وأوضحت مجموعة العمل أن الضحايا الـ27 الذين سقطوا عام 2017، توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي: 9 ضحايا في درعا جنوب سورية، و 6 في ريف دمشق، في حين توفي 5 لاجئين في دمشق، و 4 آخرين في حلب، و 3 لاجئين في أماكن متفرقة.

أما "59" لاجئاً فلسطينياً قضوا خلال شهر شباط – فبراير /2016، فقد توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي: في دمشق وحدها قضى 4 لاجئين، إضافة إلى 48 آخرين في ريف دمشق، و 3 آخرين في درعا ، و 3 لاجئين قضوا في حلب، ولاجئ في اللاذقية.

وبدورها قالت المجموعة إن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في سوريا قد بلغ " 3459" ضحية.