حماس: انفجار غزة قادم ما لم يرفع الحصار

قناة الأقصى – غزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" فتحي حماد اليوم الاثنين إن الانفجار في وجه الاحتلال قادم إن لم يفك الحصار عن قطاع غزة.

وأضاف حماد خلال وقفة نظمتها هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة، أمام مقر المندوب السامي، ظهر اليوم: "إن ملامح الانفجار في وجه الاحتلال تحوم في الأفق، متسائلاً: "ماذا بقي، أبنائنا يموتون على أبواب المعابر، بسبب الأمراض المختلفة ومنعهم من السفر".

ولفت إلى أن الاحتلال يمنع إعادة اعمار قطاع غزة ويوقف إدخال الأموال اللازمة لذلك وأن المنشآت والمنازل التي دمرت في غزة على مدار الثلاث حروب الماضية لم يعد اعمارها بعد، مطالبا بإنشاء مطار جديد في قطاع غزة وإعادة تأهيل الميناء وفتح المعابر بشكل لائق أسوة بباقي شعوب المنطقة.

وشدد على أن شركاء الاحتلال في حصار غزة لن ينالوا خيراً، داعياً، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للضغط على الاحتلال للتسهيل على المواطنين في غزة.