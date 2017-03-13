  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

من حقنا ميناء و مطار..

حماس: انفجار غزة قادم ما لم يرفح الحصار

الإثنين 13 مارس 2017 02:08 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس: انفجار غزة قادم ما لم يرفح الحصار

قناة الأقصى – غزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" فتحي حماد اليوم الاثنين إن الانفجار في وجه الاحتلال قادم إن لم يفك الحصار عن قطاع غزة.

وأضاف حماد خلال وقفة نظمتها هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة، أمام مقر المندوب السامي، ظهر اليوم: "إن ملامح الانفجار في وجه الاحتلال تحوم في الأفق، متسائلاً: "ماذا بقي، أبنائنا يموتون على أبواب المعابر، بسبب الأمراض المختلفة ومنعهم من السفر".

ولفت إلى أن الاحتلال يمنع إعادة اعمار قطاع غزة ويوقف إدخال الأموال اللازمة لذلك وأن المنشآت والمنازل التي دمرت في غزة على مدار الثلاث حروب الماضية لم يعد اعمارها بعد، مطالبا بإنشاء مطار جديد في قطاع غزة وإعادة تأهيل الميناء وفتح المعابر بشكل لائق أسوة بباقي شعوب المنطقة.

وشدد على أن شركاء الاحتلال في حصار غزة لن ينالوا خيراً، داعياً، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للضغط على الاحتلال للتسهيل على المواطنين في غزة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb (1)

حماس تهنئ البطل الدقامسة بالإفراج عنه

حماس: محاكمة الشهيد الأعرج ورفاقه الأسرى وصمة عار في جبين السلطة
IMG_yvb86t

الاحتلال يعتقل النائب عن حماس سميرة حلايقة
منع الأذان القدس المسجد الأقصى

حماس: "منع الأذان" حرب صهيونية على الهوية العربية والإسلامية لشعبنا
thumb

حماس ترفض ما ورد في بيان حكومة الحمدالله حول أزمة الكهرباء

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

قوى غزة: قمع مسيرات الضفة جريمة مركبة
منذ 5 ساعات

#ابوالشهيد_ياكلاب.. يفضح سلطة رام الله
منذ 3 ساعات

أمن الضفة يعتقل ويستدعي 3 مواطنين
منذ 9 ساعات

شهيد وإصابة جندييْن بعملية طعن قرب باب الأسباط بالقدس
منذ ساعتين

حماس تهنئ البطل الدقامسة بالإفراج عنه
منذ 9 ساعات

صحيفة عبرية: ماذا سيحدث على جبهة غزة الربيع القادم؟

مقالات

مكالمة ترامب تحرج السلطة

مكالمة ترامب تحرج السلطة

د. عصام شاور
مدرستا القيق والأعرج

مدرستا القيق والأعرج

خالد معالي
يهود تحظر الأذان؟!

يهود تحظر الأذان؟!

د.يوسف رزقة
شهيد يرثي الأحياء

شهيد يرثي الأحياء

د.فهمي هويدي