النظام السوري يقصف مخيم اليرموك

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، إن قوات النظام السوري استهدفت الأحد مخيم اليرموك المحاصر بالرشاشات الثقيلة (الدوشكا) فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من استهداف أطراف المخيم وحي التضامن بالصواريخ الثقيلة والمدفعية، حيث سمع انفجار مدوي لمحيط شارع السبورات في حي التضامن بعد استهدافه بصاروخ أرض - أرض شديد الانفجار.

وفي موضوع مختلف، ذكرت وسائل إعلام غربية أن أحد أفراد الشرطة العسكرية التابعة للنظام السوري انشق عنها، وهرب إلى هولندا وبحوزته (28) ألف صورة لضحايا قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن مسؤول هولندي، إن المنشق السوري خبأ وحدات ذاكرة الكترونية عليها الصور في جواربه قبل الهروب من سورية.

وكان أحد المنشقين عن النظام المعروف بـ"قيصر" هرّب نحو 55 ألف صورة لأكثر من 11 ألف ضحية بينها نساء وأطفال وكبار في السن، وذلك في نيسان أبريل - 2014.

الجدير ذكره أن مجموعة العمل وثقت (77) ضحية فلسطينية تم التعرف عليها من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب والمعروفة بصور "قيصر".

وعلى صعيد آخر، ذكرت مجموعة العمل أن النظام السوري يواصل اعتقال اللاجئ الفلسطيني أمجد محمود معتصم، وذلك بعد أن اعتقلته الأجهزة الأمنية السورية في منطقة المصنع وهو عائد من لبنان في شهر 11 من عام 2014، وهو من سكان مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين في حلب، ومن ذلك الوقت لا يوجد أية معلومات عنه وعن مصيره.

يشار إلى أن مجموعة العمل تلقت العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، حيث تم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى الآن (1174) معتقلاً فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم (86) معتقلة.