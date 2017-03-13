  1. الرئيسية
  2. أخبار اللاجئين
  3. عرض الخبر

النظام السوري يقصف مخيم اليرموك

الإثنين 13 مارس 2017 02:02 م بتوقيت القدس المحتلة

النظام السوري يقصف مخيم اليرموك

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، إن قوات النظام السوري استهدفت الأحد مخيم اليرموك المحاصر بالرشاشات الثقيلة (الدوشكا) فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من استهداف أطراف المخيم وحي التضامن بالصواريخ الثقيلة والمدفعية، حيث سمع انفجار مدوي لمحيط شارع السبورات في حي التضامن بعد استهدافه بصاروخ أرض - أرض شديد الانفجار.

وفي موضوع مختلف، ذكرت وسائل إعلام غربية أن أحد أفراد الشرطة العسكرية التابعة للنظام السوري انشق عنها، وهرب إلى هولندا وبحوزته (28) ألف صورة لضحايا قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن مسؤول هولندي، إن المنشق السوري خبأ وحدات ذاكرة الكترونية عليها الصور في جواربه قبل الهروب من سورية.

وكان أحد المنشقين عن النظام المعروف بـ"قيصر" هرّب نحو 55 ألف صورة لأكثر من 11 ألف ضحية بينها نساء وأطفال وكبار في السن، وذلك في نيسان أبريل - 2014.

الجدير ذكره أن مجموعة العمل وثقت (77) ضحية فلسطينية تم التعرف عليها من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب والمعروفة بصور "قيصر".

وعلى صعيد آخر، ذكرت مجموعة العمل أن النظام السوري يواصل اعتقال اللاجئ الفلسطيني أمجد محمود معتصم، وذلك بعد أن اعتقلته الأجهزة الأمنية السورية في منطقة المصنع وهو عائد من لبنان في شهر 11 من عام 2014، وهو من سكان مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين في حلب، ومن ذلك الوقت لا يوجد أية معلومات عنه وعن مصيره.

يشار إلى أن مجموعة العمل تلقت العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، حيث تم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى الآن (1174) معتقلاً فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم (86) معتقلة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb (3)

الاحتلال يقصف مرصدا للمقاومة شمال القطاع

قتيلان وإصابات باشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة بلبنان
70958a47dcfdd799c5afa976bb45038e

تواصل الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بلبنان
undefined

1200 يوم على نزوح لاجئي مخيم السبينة دون حلّ لمعاناتهم
1486468422

قوات النظام السوري تقصف تجمعا فلسطينيا في درعا

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

قوى غزة: قمع مسيرات الضفة جريمة مركبة
منذ 5 ساعات

#ابوالشهيد_ياكلاب.. يفضح سلطة رام الله
منذ 48 دقيقة

حماس: انفجار غزة قادم ما لم يرفح الحصار
منذ 3 ساعات

أمن الضفة يعتقل ويستدعي 3 مواطنين
منذ 9 ساعات

شهيد وإصابة جندييْن بعملية طعن قرب باب الأسباط بالقدس
منذ ساعتين

حماس تهنئ البطل الدقامسة بالإفراج عنه

مقالات

مكالمة ترامب تحرج السلطة

مكالمة ترامب تحرج السلطة

د. عصام شاور
مدرستا القيق والأعرج

مدرستا القيق والأعرج

خالد معالي
يهود تحظر الأذان؟!

يهود تحظر الأذان؟!

د.يوسف رزقة
شهيد يرثي الأحياء

شهيد يرثي الأحياء

د.فهمي هويدي