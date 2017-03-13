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مبعوث ترامب للشؤون الشرق الأوسط يصل الكيان

الإثنين 13 مارس 2017 01:54 م بتوقيت القدس المحتلة

مبعوث ترامب للشؤون الشرق الأوسط يصل الكيان

قناة الأقصى - القدس المحتلة

أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الإثنين، أن المبعوث الخاص للرئيس الامريكي – ترامب، للشؤون الدولية والشرق الأوسط  "جيسون غرينبلات"، سيصل مساء اليوم للكيان.

وقالت القناة العبرية الثانية، أن غرينبلات سيقوم بعقد عدة إجتماعات مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ورئيس الكيان روفي ريفلين، ومن ثم سيتوجه الى مقابلة رئيس سلطة رام الله محمود عباس بالمقاطعة.

وبحسب الثانية، فأن هدف زيارة غرينبلات هي إحداث تقدم في المفاوضات المتعثرة بين السلطة الفلسطينية والصهاينة منذ سنوات.

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