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مشروع صهيوني يروّج لمزاعم حول علاقة اليهود بالأقصى

الإثنين 13 مارس 2017 01:52 م بتوقيت القدس المحتلة

مشروع صهيوني يروّج لمزاعم حول علاقة اليهود بالأقصى

قناة الأقصى - القدس المحتلة

تعتزم الحكومة الصهيونية تأسيس صندوق "لتراث جبل الهيكل"، في إطار سياسة تهويد البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الاثنين، أن الوزيرين الصهيونيين زئيف إلكين وميري ريغف قدما اقتراحا بهذا الخصوص لكي تبحثه الحكومة الصهيونية وتقره في المستقبل القريب.

وبرر الوزيران في حكومة اليمين المتطرف اقتراحهما بالزعم أنه يأتي ردا على قرار منظمة اليونسكو، التابعة للأمم المتحدة، في أكتوبر الماضي، الذي أكد على أن المسجد الأقصى مكان مقدس للمسلمين ولا علاقة له بالديانة اليهودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القرار الصهيوني يقضي بتأسيس صندوق جديد على الرغم من أن الحكومة الصهيونية تدعم وتمول صندوقا لتراث حائط البراق

وزعم الوزيران أن "دولة الكيان تواجه في السنوات الأخيرة حملة نزع شرعية يستند قسم منها إلى استخدام جبل الهيكل وتراثه وارتباط الشعب اليهودي به بصورة سلبية، ولا تتلاءم مع الحقيقة الواقعية، مثلما جاءت في البحث التاريخي وعلم الآثار".

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