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حماس تهنئ البطل الدقامسة بالإفراج عنه

الإثنين 13 مارس 2017 12:50 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس تهنئ البطل الدقامسة بالإفراج عنه

قناة الأقصى – غزة

هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" البطل العربي أحمد الدقامسة بالإفراج عنه ونيله حريته.

ووجهت حركة حماس التحية لنضال الدقامسة المشرف وصموده الأسطوري ومواقفه البطولية من أجل القدس وفلسطين ومقاومة الشعب الفلسطيني.

وأفرجت السلطات الأردنية عن الجندي المُسرح الدقامسة الليلة قبل الماضية بعد أن أنهى محكومية السجن المؤبد لقتله إسرائيليات عام 1997.

وعمت حالة من الفرح قرية إبدر وقرى مجاورة بمحافظة إربد شمال الأردن احتفاء بالإفراج عن الدقامسة، في ظل تشديد أمني ورقابي على الإعلام في القرية.

وكانت محكمة عسكرية قضت بعقوبة السجن المؤبد على الدقامسة الذي قال أثناء محاكمته إنه أطلق الرصاص على الإسرائيليات لأنهن سخرن منه أثناء تأديته الصلاة.

وشغلت قضيتُه الرأيَ العام الأردني طيلة السنوات الماضية، وينظر إليه باعتباره بطلًا. وعام 2009 رفعت 70 شخصية مذكرة للملك تطالبه بإصدار عفو خاص عنه، ونظمت قوى المعارضة مؤخرًا عشرات الفعاليات التضامنية معه.

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