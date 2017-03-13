قوى غزة: قمع مسيرات الضفة جريمة مركبة

قناة الأقصى – غزة

استنكرت القوى الوطنية والإسلامية، يوم الإثنين، قمع الأجهزة الأمنية مسيرة رافضة لمحاكمة الشهيد باسل الأعرج في رام الله أمس، مطالبة السلطة الفلسطينية بوضع حد لتغول الأمن.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، متحدثا باسم القوى الوطنية والإسلامية خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة، ضرورة تشكيل لجنة تحقيق وطنية لتقف على ما جرى بالأمس من أجل محاسبة من اعتدى على أبناء شعبنا ووالد الشهيد باسل الأعرج.

وكانت أجهزة أمن السلطة قمعت أمس مظاهرة خرجت بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، احتجاجًا على محاكمة الشهيد باسل الأعرج، ورفاقه الأسرى في سجون الاحتلال، وكان من بين المصابين والد الشهيد.

وقال أبو ظريفة "يجب ألا يمر الاعتداء مرور الكرام لكيلا يتكرر مرة أخرى، فبدقية الشهيد الأعرج ليست للفلتان الأمني، وإنما بندقية عز وكرامة للدفاع عن شعبنا"، داعيا لوضع حد لتغول الأجهزة الأمنية على الحريات العامة والصحفية استنادًا للقانون الأساسي.

وطالب بإطلاق يد شعبنا لمقاومة الاحتلال بكافة الطرق والأشكال، مستنكرا وصف المتحدث باسم قوى الأمن في الضفة عدنان ضميري المتظاهرين بـ"المرتزقة".

ودعت القوى لوقف التنسيق الأمني مع الكيان الإسرائيلي "استجابة للإجماع الفلسطيني وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير بآذار 2015

بقال، عبر المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، عن استنكاره الشديد للتعديات والتجاوزات والجرائم التي تجري بمعزل عن المستويات السياسية والقرار السياسي".

وقال "لا نجد تفسيرا سوى أن ذلك يجري بقرار سياسي وتعليمات مباشرة. المستفيد هو الاحتلال فقط"، مشيرا إلى أنه لا مجال لإنكار الحقيقة، لأنها جرت أمام عدسات الكاميرات رغم تعرض بعضها للتكسير.

وقال "أوقفوا التنسيق الأمني، واسحبوا الاعتراف بإسرائيل، وألغوا اتفاق أوسلو، وارفعوا اليد عن المقاومين، وأطلقوا العنان لنشطاء الانتفاضة؛ فالسلاح الشرعي هو الذي يقف في وجه الاحتلال، وليس الذي يأتي بترخيص من الاحتلال ليتحول لأداة قمع لشعبنا الفلسطيني".

وخاطب أجهزة أمن السلطة، قائلا: " الأجهزة الأمنية تهرب لحظة اقتحامات الاحتلال لمدن الضفة وتظهر بطولاتها المزيفة على أطفال وشيوخ ونساء شعبنا".