أمن الضفة يعتقل ويستدعي 3 مواطنين

عتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلة أسيرين محررين واستدعت آخر، فيما تواصل اعتقال العشرات على خلفية انتماءاتهم السياسية بينهم معتقل مضرب عن الطعام منذ 19 يوماً.

ففي مدينة قلقيلية اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر محمد بلال فريج من مكان عمله، علماً بأنه معتقل سياسي سابق.

وفي مدينة نابلس اعتقلت أجهزة السلطة الأسير المحرر أحمد شلطف من بلدة بيتا جنوبي نابلس.

ويواصل المعتقل السياسي مالك جعاري إضرابه عن الطعام منذ 19 يوماً في زنازين الأجهزة الأمنية في طولكرم، في الوقت الذي يواصل فيه جهاز المخابرات اعتقال الأسير المحرر أحمد الجيوسي لليوم السابع على التوالي.

وفي مدينة بيت لحم استدعى جهاز المخابرات الأسير المحرر محمود فرحان ديرية من بلدة بيت فجار للمقابلة في مقراتها.