  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

ملاحقة للمقاومة وتنسيق أمني وقمع للحريات..

#محاكمة_شهيد.. يفضح سلطة رام الله

الإثنين 13 مارس 2017 09:46 ص بتوقيت القدس المحتلة

#محاكمة_شهيد.. يفضح سلطة رام الله

قناة الأقصى  - رام الله المحتلة

أماطت جلسة محاكمة سلطة رام الله للشهيد البطل باسل الأعرج ورفاقه الخمسة الأسرى في سجون الاحتلال وما تبعها من قمع للوقفات الاحتجاجية التي نُظمت ضد المحاكمة الهزلية؛ اللثام عن الوجه القبيح لهذه السلطة التي تنفذ أجنداتها الخاصة في خدمة العدو الصهيوني.

وكانت أجهزة أمن السلطة قمعت أمس الأحد مظاهرة خرجت بمدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، احتجاجا على محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه الأسرى في سجون الاحتلال،

ومن بين الضحايا الذين تعرضوا للاعتداء من قبل أجهزة السلطة والد الشهيد باسل الأعرج، وعشرات النشطاء والصحفيين والحقوقيين.

وأشعل الناشطون وسوم عدة رفضا للمحاكمة، أبرزها: #محاكمة_شهيد ، #سلطة_العار ، #باسل_يحاكمكم ، مؤكدين أن مشاهد سياسة الباب الدوار التي تتكرر في مختلف مناطق الضفة المحتلة بشكل شبه يومي، دليل على تصاعد التنسيق الأمني بين الاحتلال وسلطة رام الله.

كما طالب آخرون بضرورة الوقوف بحزم أمام الاعتداءات المتكررة على حريات الصحافة والتعبير عن الرأي.

أما آخرون، فقد اعتبروا أن سخرية اللواء عدنان الضميري من الوقفات الاحتجاجية التي نظمت ضد محاكمة الشهيد الأعرج ورفاقه يدلل على تمسك سلطة رام الله بالتنسيق الأمني، وسعيها الحثيث لقمع الحريات، والقضاء على المقاومة في الضفة المحتلة.

وفي ما يلي أهم المشاركات على هاشتاغ #محاكمة_شهيد :

9.PNG

6.PNG

7.PNG


5.PNG
3.PNG

2.PNG

1.PNG

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

استشهاد المطارد باسل الأعرج باشتباك مسلح في رام الله
77d687a8488d8fdc886248554d48a25d

حماس: نتفق مع شلح بشأن دور سلطة رام الله في محاربة المقاومة
thumb (1)

زيدان يدعو سلطة رام الله لوقف الانتهاكات وتعذيب المعتقلين
441

تعذيب وحشي بسجون سلطة رام الله
6b2d0c1d831f306be8f699bab3175669

طاقة غزة تستهجن مماطلة رام الله بإدخال وقود المنحة التركية

الأخبار الرئيسية

منذ 5 ساعات

شهيد وإصابة جندييْن بعملية طعن قرب باب الأسباط بالقدس
منذ 4 ساعات

صحيفة عبرية: ماذا سيحدث على جبهة غزة الربيع القادم؟
منذ 15 ساعة

الفصائل الوطنية تدين اعتداء أجهزة السلطة على مسيرة وسط رام الله
منذ 14 ساعة

أمن السلطة يعتدي على مسيرة في بيت لحم
منذ 21 ساعة

حماس: محاكمة الشهيد الأعرج ورفاقه الأسرى وصمة عار في جبين السلطة
منذ 21 ساعة

أجهزة السلطة تقمع مسيرة مندّدة بمحاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه

مقالات

مكالمة ترامب تحرج السلطة

مكالمة ترامب تحرج السلطة

د. عصام شاور
مدرستا القيق والأعرج

مدرستا القيق والأعرج

خالد معالي
يهود تحظر الأذان؟!

يهود تحظر الأذان؟!

د.يوسف رزقة
شهيد يرثي الأحياء

شهيد يرثي الأحياء

د.فهمي هويدي