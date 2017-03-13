محاكمة_شهيد.. يفضح سلطة رام الله

قناة الأقصى - رام الله المحتلة

أماطت جلسة محاكمة سلطة رام الله للشهيد البطل باسل الأعرج ورفاقه الخمسة الأسرى في سجون الاحتلال وما تبعها من قمع للوقفات الاحتجاجية التي نُظمت ضد المحاكمة الهزلية؛ اللثام عن الوجه القبيح لهذه السلطة التي تنفذ أجنداتها الخاصة في خدمة العدو الصهيوني.

وكانت أجهزة أمن السلطة قمعت أمس الأحد مظاهرة خرجت بمدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، احتجاجا على محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه الأسرى في سجون الاحتلال،

ومن بين الضحايا الذين تعرضوا للاعتداء من قبل أجهزة السلطة والد الشهيد باسل الأعرج، وعشرات النشطاء والصحفيين والحقوقيين.

وأشعل الناشطون وسوم عدة رفضا للمحاكمة، أبرزها: #محاكمة_شهيد ، #سلطة_العار ، #باسل_يحاكمكم ، مؤكدين أن مشاهد سياسة الباب الدوار التي تتكرر في مختلف مناطق الضفة المحتلة بشكل شبه يومي، دليل على تصاعد التنسيق الأمني بين الاحتلال وسلطة رام الله.

كما طالب آخرون بضرورة الوقوف بحزم أمام الاعتداءات المتكررة على حريات الصحافة والتعبير عن الرأي.

أما آخرون، فقد اعتبروا أن سخرية اللواء عدنان الضميري من الوقفات الاحتجاجية التي نظمت ضد محاكمة الشهيد الأعرج ورفاقه يدلل على تمسك سلطة رام الله بالتنسيق الأمني، وسعيها الحثيث لقمع الحريات، والقضاء على المقاومة في الضفة المحتلة.

وفي ما يلي أهم المشاركات على هاشتاغ #محاكمة_شهيد :



























