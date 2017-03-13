‫الأطفال البدناء أكثر عرضة للعدوى بعد الجراحة

أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن العدوى المصاحبة للجراحة تكون أكثر شيوعاً لدى الأطفال الذين يعانون من زيادة في الوزن (السمنة) أكثر من الأطفال ذوي الأوزان الطبيعية.
واستندت الرابطة الألمانية في ذلك إلى دراسة أميركية تم خلالها وضع 1380 مريضاً أصيبوا بعدوى بعد إجراء عمليات جراحية كبيرة في عمر يتراوح بين عامين و18 عاما تحت الاختبار، وكان نحو 40% منهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
وأشارت إلى أن الأطفال ذوي الوزن الزائد يزيد خطر الإصابة بالعدوى لديهم بنسبة 23%، في حين تزيد هذه النسبة مع الأطفال الذين يعانون من السمنة إلى 43%.
وأرجعت الرابطة ارتفاع نسبة العدوى بسبب زيادة الوزن إلى تباطؤ التئام الجروح بسبب انخفاض التشبع بالأكسجين في الأنسجة الدهنية الزائدة والمحيطة بالجرح، فضلاً عن الاستجابة المعاقة للخلايا الليمفاوية التي تلعب دوراً محورياً ضد الأجسام الغريبة.