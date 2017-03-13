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قسوتك على طفلك تصيبه بالأمراض

الإثنين 13 مارس 2017 07:34 ص بتوقيت القدس المحتلة

قسوتك على طفلك تصيبه بالأمراض

قناة الأقصى - وكالات

حذرت دراسة أميركية حديثة من أن تعرض الصغار للمعاملة القاسية خلال مرحلة الطفولة قد تكون له آثار صحية سلبية مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري عند الكبر.

وأجرى الدراسة باحثون في مستشفى مايو كلينك، ونشرت في دورية هارفارد للطب النفسي.

ولكشف العلاقة بين سوء معاملة الأطفال وخطر زيادة إصابتهم بالأمراض عند الكبر، راقب الباحثون مجموعة من الأطفال تعرضوا لضغوط نفسية عند الصغر.

ووجد الباحثون أن الضغط النفسي المتزايد على الأطفال يمكن أن يؤدي إلى إصابتهم بتغيرات هرمونية واضطرابات التهابية وضعف التمثيل الغذائي.

وأضافوا أن هذه التغيرات الفسيولوجية يمكن أن تساهم مع مرور الوقت في تطور إصابة الأطفال عند الكبر بأمراض مختلفة، مثل الاكتئاب والسكري وأمراض القلب واضطرابات نفسية.

وأشار فريق البحث إلى أن تعرض الأطفال إلى الإجهاد في سن مبكرة يمكن أن يؤثر أيضًا على قدرتهم على تحمل ضغوط الحياة في المستقبل، كما أن التوتر المزمن أيضا يضعف قدرة الأطفال على تطوير المهارات النفسية لديهم.

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