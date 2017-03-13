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الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة بمختلف المناطق

الإثنين 13 مارس 2017 06:29 ص بتوقيت القدس المحتلة

الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة بمختلف المناطق

قناة الأقصى – غزة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

وقالت الأرصاد إنه يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع  طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الأربعاء المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا.

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