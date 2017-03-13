صحيفة عبرية: مكونات اندلاع حرب غزة 2014 موجودة حاليا

قناة الأقصى - غزة

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني إن مكونات الانفجار الذي حصل قبيل اندلاع حرب غزة الأخيرة 2014، إضافة إلى عوامل أخرى، موجودة حاليا.

وأضافت الصحيفة في مقال كتبه نداف شرغاي أن من هذه العوامل تزايد الضائقة الاقتصادية في غزة، ومواصلة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتسلح، والقصف العسكري لغزة، وتقاطر سقوط الصواريخ على المستوطنات، حسب زعمه، "وكل ذلك يطرح أسئلة عديدة عما سيحدث في الربيع القادم على الجبهة الجنوبية في غزة".

وزعم شرغاي أن حركة حماس في غزة ما زالت تجري حسابات الربح والخسارة قبل أن تقرر إلى أين وجهتها القادمة، ومتى ستنطلق إلى المعركة الجديدة ضد الاحتلال، وهو ذاته الفحص الذي تجريه دوائر صنع القرار في الكيان، في محاولة لاستخلاص الدروس والعبر من الحرب السابقة، ومحاولة الإجابة على تساؤلات حول مكاسب حماس وخسائرها من الحرب القادمة.

واستذكر الكاتب تحذيرات هرتسي هاليفي رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الصهيونية أخيرا حول تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، مما يعني أن ساعة العد التنازلي قد بدأت للحرب الجديدة.

واختتم الكاتب الصهيوني مقاله بالقول إن الذي قد يسرع بالمواجهة القادمة، أن مجموعة من الأنفاق لم تتضرر منذ الحرب الأخيرة، في وقت يبذل فيه الكيان جهودا حثيثة لاستكمال مشروعه الهندسي التقني لاستهداف الأنفاق على حدود غزة.