دعوات لاعتصام بغزة تنديدا باعتداء السلطة على الصحفيين

قناة الأقصى - غزة

دعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في غزة، إلى اعتصام حاشد ظهر الإثنين في ساحة المجلس التشريعي، رفضا لما أسماها "سياسة تكميم الأفواه، والقمع البوليسي" بالضفة والاعتداء على الصحفيين.

وحث المنتدى في بيان وصل صحفي، جموع الصحفيين، والحقوقيين، والإعلاميين، والكتّاب، والمثقفين، والأحرار، إلى المشاركة في الاعتصام الذي ينظمه الساعة 12:30 ظهرا.

وأشار إلى أن الاعتصام يأتي للاحتجاج على "الاعتداءات الشرسة التي قام بها عناصر الشرطة الأحد على الصحفيين والطواقم الإعلامية خلال تغطيتهم للوقفة الاحتجاجية أمام مجمع المحاكم التابعة للسلطة في رام الله، رفضًا لمحاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه الأسرى في سجون الاحتلال".

ودعا المنتدى وسائل الإعلام، إلى الامتناع عن نشر أخبار السلطة الفلسطينية اعتبارا من الاثنين ولمدة ثلاثة أيام؛ "ردا على تصاعد الانتهاكات والاعتداءات على الصحفيين، فمن شبح وتعذيب الصحفي سامي الساعي إلى الاعتداء المهين والقمعي على الصحفيين في رام الله ، إلى ... كفى .. كفى !!". كما جاء في البيان.