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خرجت لرفض اعتداءات السلطة

أمن السلطة يعتدي على مسيرة في بيت لحم

الأحد 12 مارس 2017 08:15 م بتوقيت القدس المحتلة

أمن السلطة يعتدي على مسيرة في بيت لحم

اعتدت أجهزة السلطة على مسيرة خرجت بمخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة، مساء اليوم ، خرجت لرفض اعتداءات أجهزة السلطة على المشاركين بالمسيرة التي خرجت بمدينة رام الله اليوم ضد محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفقائه بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص.

وذكر مراسلنا، أن عناصر أمن السلطة أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين بالمسيرة الذين ردوا برشق عناصر أمن السلطة بالحجارة.

وبين مراسلنا ،أن عناصرأجهزة السلطة أطلقوا الرصاص الحي تجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة دون أن يبلغ عن إصابات.

في حين ذكر شهود عيان أن شبانا ألقوا زجاجات حارقة وعبوات ناسفة محلية الصنع وحجارة على مقر الشرطة الخاصة في المدينة دون أن يبلغ عن أية إصابات.

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