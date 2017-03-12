الفصائل الوطنية تدين اعتداء أجهزة السلطة على مسيرة وسط رام الله

أدانت فصائل وهيئات نقابية فلسطينية بشدة، قمع أجهزة السلطة في رام الله، الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت اليوم أمام مجمع المحاكم بالمدينة، رفضا لمحاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه.

واعتبرت حركة "حماس"، اعتداء أجهزة السلطة على والد الشهيد باسل الأعرج والمشاركين في المسيرة، بـ"الجريمة الوطنية مكتملة الأركان، تستوجب محاسبة المعتدين ومعاقبتهم".

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان له، إن "تكرار هذا السلوك من الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة، هو استمرار لعملها خارج المربع الوطني والأخلاقي، وتعبير عن سياسة السلطة التي تستهدف المقاومة ورموزها".

بدوره، أدان القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، داود شهاب، الاعتداء على الوقفة الاحتجاجية، مضيفاً أن "الأجهزة الأمنية تنفذ أوامر وتعليمات مباشرة من الاحتلال بملاحقة المقاومين".

من جهتها، حمّلت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، السلطة الفلسطينية وقادة الأجهزة الأمنية مسؤولية الاعتداء على المتظاهرين أثناء محاولتهم الاحتجاج على تقديم الشهيد باسل الأعرج ورفاقه إلى المحاكمة، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين فوراً دون قيد أو شرط.

ووصفت الجبهة إقدام أجهزة أمن السلطة على قمع الوقفة الاحتجاجية واستهدافها بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والفلفل وبالهراوات، الذي أدى إلى إصابة واعتقال العشرات، بـ"الجريمة التي لا تغتفر، والتي لا يجب أن تمر مرور الكرام، ويجب أن يتم محاسبة كل من أعطى الأوامر ونفذها".

هذا وأدان النائب قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، عملية القمع التي مارستها أجهزة امن السلطة ضد الاعتصام السلمي، مؤكداً أن "المحاكمة نفسها هي فضيحة بكل المعاير الوطنية السياسية والقانونية ما كان ينبغي اللجوء إليها".

وشدد النائب الفلسطيني، في بيان له، على أن ما جرى "يعمق ألهوه بين السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية والمجتمع ، الأمر الذي يضعف على نحو جوهري من القدرة على مجابهه الاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به من إجراءات على الأرض".

أما رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، محمد اللحام، فقال إن "ما حصل من اعتداء على الصحفيين في رام الله من قبل الشرطة الفلسطينية، ما هو إلا انتهاك واضح وفاضح وصارخ وجب معه مساءلة ومحاسبة بشفافية فعلية وليست لفظية".

وأضاف في تصريح له، "لا احد فوق القانون ونحن أمام انتهاك معيب ومشين لا مبرر له على الإطلاق، وهو يسيء للشرطة الواجب منها حماية القانون وليس أخذ القانون باليد".

وأدانت تجمعات صحفية فلسطينية حادثة الاعتداء على الصحفيين الذين عملوا على تغطية الوقفة الاحتجاجية على محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه المعتقلين في سجون الاحتلال، ظهر اليوم الأحد، وسط مدينة رام الله.

كتلة الصحفي الفلسطيني، قالت في بيان لها اليوم الأحد، إن الأجهزة الأمنية اعتدت على المشاركين في الاعتصام بالإضافة إلى العديد من الزملاء والزميلات، وكسرت عددا من معدات عملهم في مشهد يعبر عن التعمد في توجيه اللكمات و الإهانات لأصحاب السلطة الرابعة دون خشية من ملاحقة أو محاسبة.

وأكدت أن اعتداء أجهزة السلطة بهذا الشكل السافر على الصحفيين في ذات اليوم الذي ارتفعت فيه أعداد زملائهم المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 25 زميلا باعتقال الصحفي مصعب سعيد من مدينة رام الله الليلة الماضية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك التقاطع في الأدوار بين لطرفين.

من جهته أدان التجمع الصحفي الديمقراطي اعتداء أجهزة السلطة على الاعتصام الشعبي المُندد بمحاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال التجمع الصحفي الديمقراطي، في تصريح صحفي، إن اعتداء أجهزة السلطة على الصحفيين والمُعتصمين ومحاولات فضّ الاعتصام بالقوة يجب أن يواجه برفضٍ شعبي ورسمي يقطع الطريق أمام هذا السلوك القمعي والبوليسي.

وناشد التجمع الكل الفلسطيني وخصّ نقابة الصحفيين بضرورة الوقوف أمام الاعتداءات المتكررة على حريات الصحافة والتعبير عن الرأي، وأكد على ضرورة اسناد ودعم كل الزملاء الصحفيين في ميادين عملهم، والذين يتعرضون لحملات اعتقالات وقمع من الاحتلال والتي ليس آخرها اعتقال الاحتلال للزميل الصحفي مصعب سعيد من بلدة بيرزيت شمال رام الله صبيحة هذا اليوم.

وقالت اللجنة إنها تنظر بخطورة لما جرى اليوم من اعتداء على المصورين في مدينة رام الله أثناء تغطية اعتصام احتجاجي علي محاكمة الشهيد باسل الأعرج.

وكانت أجهزة السلطة قمعت مسيرة احتجاجية على محاكمة السلطة الشهيد باسل الأعرج وخمسة من رفاقه الأسرى في سجون الاحتلال، واعتدت على المشاركين، ومن بينهم والد الشهيد والشيخ خضر عدنان ومجموعة من الفتيات والنساء إضافة إلى عدد من الصحفيين والمصورين.