قاسم: اعتداء السلطة على والد الشهيد "الأعرج" جريمة وطنية

قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن اعتداء الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، على والد الشهيد باسل الأعرج والمشاركين في المسيرة الاحتجاجية على محاكمة الشهيد، هي جريمة وطنية مكتملة الأركان، تستوجب محاسبة المعتدين ومعاقبتهم.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي، أن تكرار هذا السلوك من الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة، هو استمرار لعملها خارج المربع الوطني والأخلاقي، وتعبير عن سياسة السلطة التي تستهدف المقاومة ورموزها.

وتابع، مطلوب من قوى شعبنا وفصائله صياغة برنامج عمل مشترك لمنع السلطة من مواصلة استهدافها للمقاومة في الضفة المحتلة، وعدم السماح لها بالعبث بالقضية الفلسطينية، ووقف سياستها التي تعزز الانقسام وتعطل المصالحة.