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احتجاجاً على قمع السلطة للمتظاهرين

والد الشهيد "الأعرج" يعلن الإضراب المفتوح عن الطعام

الأحد 12 مارس 2017 03:20 م بتوقيت القدس المحتلة

والد الشهيد "الأعرج" يعلن الإضراب المفتوح عن الطعام

أعلن محمود الأعرج والد الشهيد باسل الأعرج إضرابه المفتوح عن الطعام أمام مجمع المحاكم في رام الله، احتجاجا على اعتداء أجهزة السلطة على التظاهرة السلمية واعتقالها عدد من المشاركين فيها، مؤكداً أن اضرابه سيبقى مفتوحاً لحين الإفراج عن جميع المعتقلين الذين اعتقلهم أمن السلطة.

وأوضح الأعرج في حديث صحفي، أنه تعرض للاعتداء والضرب من قبل أفراد أجهزة السلطة قبالة مجمع المحاكم في رام الله، مع عدد كبير من المتظاهرين، بينهم الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.

وشدد الأعرج على الوحدة الوطنية الذي نادى بها ابنه الشهيد باسل وعدم الانزلاق نحو الهاوية، مؤكداً أن الوحدة الوطنية هي أغلى من الاعتداء على المتظاهرين.

يشار، إلى أن أجهزة أمن السلطة اعتدت اليوم على مسيرة احتجاجية أمام مقر مجمع المحاكم في رام الله، خرجت احتجاجاً على محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه الخمسة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، بتهمة حيازتهم أسلحة بدون ترخيص، وقضت بإغلاق ملف الشهيد الأعرج بسبب الموت.

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